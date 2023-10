ST-MICHEL, Yolande (Senécal)



À Montréal, le 4 octobre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement Yolande Senécal.Elle laisse dans le deuil son époux Raymond St-Michel, ses filles Brigitte (Pierre-François Rivest), Christiane (Steve Paradis) et Martine (Benoit Guérette), ses petits-enfants Simon (Anaëlle), François, Nicolas (Caroline), Caroline (Cédric), Vincent (Alice) et Samuel, ses arrière-petits-enfants Perle, Arnaud, Billy, Édouard et Nora, sa soeur France, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 octobre 2023 de 11h à 13h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 13h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.