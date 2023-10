7 groupes célèbres qui ont débuté à l’adolescence

Atteindre la célébrité est une chose. S'illustrer à travers les années en est une autre. Si beaucoup d’adolescents rêvent de devenir des stars, peu de groupes de musique arrivent à tenir la route à travers les années. Et pourtant, certains relèvent le défi ! Voici sept formations d'ici et d'ailleurs encore actives et qui portent fièrement des décennies derrière la cravate.

Découvrez sept groupes qui existent depuis des décennies dans cette liste (non exhaustive, bien entendu).

The Rolling Stones (1962)

Photo d’archives

C’est en 1962 que le célébrissime groupe britannique s’est formé. La bande de Mick Jagger et Keith Richards connaîtra un certain roulement de personnel à travers les années. De succès en tournées, The Rolling Stones est un des groupes rock les plus populaires du monde ; il compte des ventes de plus de 200 millions de disques. Qui n’a jamais entendu (I Can’t Get No) Satisfaction, Sympathy For The Devil ou Paint It, Black ? Plus de 60 ans plus tard, la formation s’apprête à lancer, le 20 octobre, Hackney Diamonds, son premier album de compositions originales en 18 ans !

U2 (1976)

JMTL

Feedback, The Hype... Ça a pris un moment aux musiciens irlandais pour trouver le nom de leur groupe fondé en 1976, après une annonce de Larry Mullen Jr dans leur école de Dublin. C’est finalement U2 qui allait les suivre jusqu’à aujourd’hui. C’est leur troisième album, War, lancé en 1983, qui leur a permis de devenir des incontournables de la scène rock. Depuis, U2 a fait chanter les foules avec ses succès With Or Without You, Sunday Bloody Sunday, Beautiful Day... Entre novembre 2009 et novembre 2019, la formation a empoché 1,03 milliard de dollars en vente de billets, selon Pollstar. Le 19 septembre dernier, la populaire formation offrait sa toute nouvelle chanson Atomic City en pleine rue. Le 29 septembre, U2 a amorcé une résidence à Las Vegas avec le spectacle U2:UV Achtung Baby Live at Sphere. U2 n'a pas dit son dernier mot !

Radiohead (1986)

JMTL

Dur de trouver un groupe plus adulé que Radiohead. Formé en 1986 sous le nom On A Friday après la rencontre des membres à l’école privée d’Abingdon, le groupe rock britannique a été remarqué dès son hit Creep. Le deuxième album The Bends, lancé en 1995, a été très bien accueilli. Et c’était loin d’être fini : OK Computer, qui a suivi en 1997, s’est vite classé au rang de chef-d’œuvre. Plusieurs albums plus tard entre pop, rock, électro et d’innombrables explorations, on ne peut toujours pas dire que les musiciens manquent d’élan, au contraire. Et là ? On espère la suite en dégustant le premier album de The Smile, A Light For Attracting Attention, groupe parallèle de Radiohead constitué notamment de Thom Yorke et Jonny Greenwood.

Green Day (1987)

JMTL

Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt n’avaient que 15 ans lorsqu’ils ont donné le point de départ à leur groupe Sweet Children en 1987. La formation américaine, qui deviendra Green Day, est devenue célèbre grâce à l'album Dookie, lancé en 1994, qui est le plus vendu de la formation. Rebelles à souhait, les musiciens ont acquis beaucoup d’admirateurs en parlant d’anxiété, de relations amoureuses et des travers de la société. Si le succès n’a pas toujours été au beau fixe, l’album American Idiot a relancé la machine en 2004. Après Father Of All Motherfuckers en 2020, Green Day serait en train de travailler sur un quatorzième album.

Blink-182 (1992)

« What’s my age again ? » On peut dire que les adulescents ont réussi à garder l’âme de leurs débuts ! Né en 1992 autour du trio Tom DeLonge, Mark Hoppus et Scott Raynor, Blink-182 a marqué les esprits avec les succès pop-punk Adam’s Song, All The Small Things et I Miss You. En 1998, le batteur Travis Barker remplaçait Scott Raynor. Après une séparation en 2005, le groupe américain a renoué en 2009 avant d’autres épisodes chaotiques, dont le départ de Tom DeLonge en 2015. Remplacé par Matt Skiba, il a décidé de revenir notamment à cause de l’annonce du cancer de Mark Hoppus en 2021. Le 20 octobre, on entendra Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker ensemble pour la première fois depuis près d'une décennie au sein du nouvel album One More Time... !

Vulgaires Machins (1995)

Simon Clark / Le Journal de Québec

L’histoire a commencé dans une école secondaire de Granby, dans le coin de 1995 : un certain Guillaume Beauregard et une certaine Marie-Ève Roy devenaient amis. Et ce coup du sort allait s’avérer gagnant. Bientôt, les Vulgaires Machins allaient naître. Critique intraitable et particulièrement avisée de notre société québécoise, la formation punk rock a enchaîné les succès : Petit Patapon, Compter les corps, Puits sans fond... En marge des voies plus commerciales de l’industrie musicale, mais pas moins apprécié, Vulgaires Machins s’est donné l’espace pour créer à son rythme. Après 10 ans de silence et des explorations en solo, la formation lançait l’efficace album Disruption en 2022. Et c’était reparti pour un tour !

Karkwa (1998)

Charles William Pelletier / Agence QMI

C’est en 1998 que Karkwa a vu le jour grâce au concours Cégeps en spectacle. Après un passage aux finales des Francouvertes en 2001, la formation a trouvé une place enviable dans le paysage musical québécois dès son deuxième album, Les tremblements s’immobilisent, en 2005. A suivi l’excellent Le Volume du vent en 2008, et en 2010, c’était la consécration avec Les chemins de verre, un intense album qui s’est vu salué du prix de musique Polaris. Ensuite, une longue pause marquée d’incertitudes. Le groupe allait-il revenir ? Le 8 septembre dernier, finalement, un grand retour sous la forme de l’opus Dans la seconde, chaleureusement accueilli par le public et la critique. Depuis, le groupe promène ses nouvelles chansons au Québec et en Europe.