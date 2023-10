QUINTAL, Henri



À Longueuil, le 2 octobre 2023, est décédé monsieur Henri Quintal, à l'âge de 81 ans. Il a rejoint son fils Benoit.Il laisse dans le deuil son épouse Lucie Gauthier, sa fille Mylène (Stéphane Lynch), ses petits-enfants Maude et Francis, son frère Gérard (Marie-Claire Lachapelle) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 13 octobre 2023 de 14h à 21h et le samedi 14 octobre 2023 de 10h à 12h au complexe funéraire :Une célébration de la vie aura lieu le samedi 14 octobre à 12h en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Chevalier de Lévis pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Rive-Sud serait apprécié en sa mémoire.