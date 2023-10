PARADIS, Wilfrid



À Montréal, le 26 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée M. Wilfrid Paradis.Il laisse dans le deuil ses filles Carolle et Nathalie (Robert), ses petits-fils Rémi, Alex, Gabriel et Gaël (Anne-Laurence), son arrière-petit-fils Leeam, ses frères et soeurs Liane (Marc), André (Jeannine), Benoît et Lucille, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, le samedi 14 octobre à compter de 10h en l'église St-Marcel (1630 boul. Saint-Jean-Baptiste). Ses funérailles, sur place, seront célébrées à 11h, suivi d'un buffet offert vers 12h.www.salonsfunerairelfc.com