CORMIER, Suzanne



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès soudain de Suzanne Cormier, femme d'exception et super-maman, survenu le 28 septembre 2023, à Montréal.Elle laisse dans le deuil sa plus grande fierté, ses filles : Nadine (Sébastien), Selma (Thomas) et Emma, leur père Abdu, sa mère Micheline, ses soeurs Michèle et Lynda, ainsi que son frère Alain (Stéphanie). Elle quitte aussi ses grandes amies, Nicole et Deolinda, plusieurs neveux, nièces et parents ainsi que ses collègues chez Tetra Tech.Famille et amis recevront les condoléances le jeudi 12 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le vendredi 13 octobre de 10h à 14h, au complexe :2480 BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0Une célébration de sa vie aura lieu au même endroit à 14h.Au plaisir de vous y voir vêtus d'une touche blingbling, elle qui raffolait de tout ce qui brillait, comme elle.La famille souhaite remercier Dre Anne-Marie, résidente en cardiologie à l'Hôpital général juif, pour son soutien, son empathie et son humanité.