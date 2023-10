CSAKY, Michael



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Michael Csaky, survenu le vendredi 29 septembre, au CHSLD Villa Belle Rive, à l'âge de 88 ans.Il était le fils bien-aimé de feu Mihaly Csaky et de feu Zena Coloja, et le frère de feu Rosalia (feu John).Il laisse dans le deuil son épouse Lucette Hayeur, ses enfants Mark (Chantal) et Joanne (Martin), ses petits-enfants Christophe (Raphaëlle) et Andréanne (Louis-Maxime), et sa soeur Anna (feu Nick).Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise - Urgel Bourgie / Athos situé au 6700, rue Beaubien Est à Montréal, le dimanche 15 octobre de 14h à 19h.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès via le lien suivant :/avis-de-deces/72285-michael-csaky