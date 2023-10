GIRARD, Claudette



Au CHSLD de la Côte Boisée à Terrebonne, le lundi 2 octobre 2023, est décédée à l'âge de 81 ans, madame Claudette Girard, épouse de Jean Arseneault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Claude, Nathalie (Pascal) et Julie (Michel), ses petits-enfants Audrey, Elizabeth (Simon), Antoine (Aliéna), Olivier (Audrée), Myriam (Nick), Annabelle, ses arrière-petits-enfants Louis et Jeanne ainsi que son frère et ses soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 15 octobre 2023, dès 11h, suivi d'un hommage directement au salon du complexe à 14h.