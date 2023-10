ALLARD, Gilles



Au CHRDL de Joliette, le 26 septembre 2023, à l’âge de 95 ans, est décédé M. Gilles Allard, époux de Mme Mariette Archambault, demeurant à Joliette autrefois de Saint-Alexis.Outre son épouse le défunt laisse dans le deuil ses filles Line, Christiane (Michel Lefebvre), son fils Mario (Chantal Rioux), ses petits-enfants et leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants, ses deux soeurs Gertrude et Jeanne, ses beaux-frères Claude, Gilles (Lise Léveillée) et Denis, sa belle-soeur Georgette Bastien, ses neveux et nièces des familles Allard et Archambault, ainsi que parents et amis.Il sera exposé vendredi le 13 octobre de 19h à 22h et samedi le 14 octobre à compter de 13h à la résidence de la13, RUE VENNE, SAINT-JACQUESLes funérailles auront lieu en l’église de Saint-Alexis le samedi 14 octobre à 15h. L’inhumation aura lieu au cimetière du même endroit.Gaston Pothel 450-839-3450