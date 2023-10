Akdeniz gagne le duel Montréal-Québec

LAVAL | Mazlum Akdeniz (19-0-0, 8 K.-O.) est reparti de la Place Bell avec un nouveau bijou samedi soir, la ceinture de Championnat WBC International des poids mi-moyens à la suite de sa victoire sur Sébastien Bouchard (20-3-1).

Le Longueuillois l’a emporté sur une décision unanime des juges (97-91, 98-90, 98-90) qui ont vu la même chose que nous, une domination de bout en bout.

Le gaucher de 26 ans commence à avoir des arguments intéressants qui militent en sa faveur avec la fiche qu’il s’est façonnée jusqu’à maintenant.

«C’est une ceinture importante, c’est 147 livres, mais je vise plus les 140 livres. Il faudra que j’aie ma chance bientôt.», a soutenu Akdeniz.

Animosité

On peut vous le dire, il n’y avait pas beaucoup d’amour dans ce duel entre Akdeniz et Bouchard. Le premier a notamment frappé le second trois fois sous la ceinture, ce qui lui a valu une pénalité d’un point au 4e round.

À la fin du second engagement, Akdeniz s’est mis dans le chemin de Bouchard pendant qu’il retournait à son coin, ce qui a provoqué une courte confrontation. Le boxeur de Baie-Saint-Paul a violemment repoussé Akdeniz quand celui-ci l’a enlacé dans son coin à la fin de l’affrontement.

«Je suis un gars très respectueux dans la vie et tout le long ils m’ont manqué de respect, ils m’ont méprisé. Ce n’est pas vrai que tu vas ch*** sur moi dans les réseaux sociaux», a expliqué Bouchard à chaud.

«Tu ne peux pas, après, venir me serrer la main en pensant que tout est réglé. Je ne respecte pas leur arrogance et leurs méthodes de travail. Je parle de lui et de certains membres de son équipe.»

Photo Bernard Brault, GYM

Houle a peiné

Marie-Pier Houle (9-1-1, 2 K.-O.) n’a pas eu un combat facile contre la teigneuse mexicaine Cindy Reyes Espinoza (4-2-0), l’emportant par décision partagée des juges (76-76, 77,75, 77-75) dans son premier combat chez les super légères.

«Je savais que ça allait être serré, on savait qu’on était dans une bataille, a déclaré Houle quelques minutes après l’affrontement. Tout le monde s’attendait à ce que ça soit une Mexicaine comme les autres. Nous on l’avait regardée, on savait que c’était une fille qui savait boxer, qui mettait beaucoup de pression avec un gros volume de coups de poing.»

Houle a bien amorcé le duel en remportant les trois premiers rounds contre une adversaire qui semblait moins en forme qu’elle.

Mais Espinoza est revenue en force lors des trois engagements suivants face à une Marie-Pier Houle qui semblait décontenancée par moment et qui avait du mal à trouver les ouvertures dans la défense de son adversaire.

Ajustement

Face à une adversaire qui n’a rien lâché pendant huit rounds, Houle a été dérangée dans son plan de match.

«Je ne suis jamais satisfaite à 100%. J’ai démontré que j’étais là, elle m’a frappé beaucoup au corps, c’est sûr que ç’a ralenti mon plan de match.»

Ça reste tout de même un bon combat référence pour la suite des choses pour la boxeuse de 33 ans.

«C’est un premier combat à 140 lb, c’est une première étape de franchie. C’est une division dans laquelle les filles ont un peu plus de volume et de vitesse, ça va être à moi de m’ajuster à ça.»

Veyre toujours invaincue

La Montréalaise Caroline Veyre (6-0-0) a eu raison de l’Italienne Jessica Bellusci (4-1-0) sur décision unanime des juges (80-72, 79-73, 79-73) chez les poids plumes.

Chez les poids moyens, Derek Pomerleau (6-0-0, 4 K.-O.) a malmené son adversaire tchèque, Michal Chludil (3-2-2) pour finalement le coucher d’un puissant crochet du gauche au troisième round. L’arbitre a alors arrêté le massacre.

Le gala était précédé de deux combats amateurs, dont un impliquant Arturo Gatti Junior. Après une entrée pompeuse, le jeune homme de 15 ans a dominé son combat de bout en bout pour porter sa fiche à trois victoires en autant de sorties.