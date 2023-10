SÉGUIN, Lucille



À Repentigny, le 25 septembre 2023, à l'âge de, est décédée Lucille Séguin.Précédée par son frère feu Maurice Séguin (feu Tatiana Demidoff), et ses soeurs feu Marie Hortense Séguin et Gisèle Séguin (Jean-Paul Borduas), elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre de 9h à 11h au complexe funéraireUne cérémonie suivra à 11h.L'inhumation aura lieu le lundi 16 octobre à 11h au Repos Saint-François d'Assise.Un merci tout spécial à toutes les personnes qui ont pris soin de notre chère tante.