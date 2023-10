MITCHELL, Carol



À l'hôpital Cité-de-la-Santé, le 30 septembre 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée Carol Mitchell, épouse de Jacques Joannis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Yan (Christina) et sa fille Gisèle (Alexandre), ses petits-enfants Maxime, Alexandre, Simone et Pauline. Elle laisse également dans le deuil plusieurs autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances aux Espaces Memoria, 2159 boul. St-Martin Est, Lavalle dimanche 15 octobre dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée en son honneur à compter de 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don, en son nom, à la Fondation Terry Fox.https://terryfox.org/fr/facons-de-donner/Merci pour votre présence et votre soutien. Un remerciement spécial au personnel de l'équipe des soins intensifs de la Cité-de-la-Santé pour leurs bons soins.