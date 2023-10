GAUDETTE, Jacques



Le 1er octobre 2023, à l'âge de 75 ans est décédé Jacques Gaudette.Il laisse dans le deuil ses filles Geneviève (Martin), Karine (Jessica) et Jessica (Michel), ses petits-enfants Léanne, Marilou, Alicia et Nolhan, la mère de ses filles et amie Guylaine Bégin, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.Une pensée particulière à Ginette, Jean-Claude et son ami Lucien pour toutes ces belles années d'amitié.La famille vous accueillera le vendredi 13 octobre de 19h à 22h ainsi que le samedi 14 octobre dès 10h à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le samedi 14 octobre à 14h en l'Église Sacré-Coeur de McMasterville (105 Richelieu, McMasterville).Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.