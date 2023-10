« Cet album m’a rallumée » - Fanny Bloom sur son nouvel effort « Holistique »

Ça allait vite depuis longtemps quand Fanny Bloom a eu besoin de ralentir. Ce temps loin de la musique, qui a pris les airs d'une « grosse tempête de positif et de négatif », lui a permis de se retrouver autrement pour mieux nous revenir avec le pétillant album Holistique. Discussion.

Pourquoi « Holistique » ? « Déjà, j’aimerais dire que je ne suis pas dans une secte ! », blague l’artiste de 37 ans. Ce mot, qui signifie en fait de s’intéresser à un objet dans sa globalité, décrit bien ce qui a mené Fanny Bloom à son nouvel album.

Après des années très remplies de projets, un diagnostic d’un syndrome génétique maintenant sous — raconte d'ailleurs dans la chanson Les énergies folles —, et la tournée pour l’album Liqueur lancé en 2018, l’artiste a eu envie d'une pause. « Je me suis dit que j’allais remettre mes idées en ordre. »

Peu de temps après, Fanny Bloom tombait enceinte. « Tout est arrivé en même temps. Ça a été une grosse tempête de positif et de négatif. En devenant maman, j’ai soudainement eu très peur de la mort. Que mon enfant existe dans un monde dans lequel je ne suis plus. On était enfermés, sans aide à cause de la COVID, et c’est devenu vraiment intense. » C'était aussi le début d’une belle histoire d’amour avec son fils, qu’elle raconte dans la chanson Le ciel te ressemble.

« Pour me recentrer, il a fallu que je trouve un sens. Est apparu le mot "Holistique". J'avais l'impression que ça pouvait apaiser cette peur de mourir de me dire qu'on est tous interreliés. Je suis aussi mon enfant, et il est aussi moi. Les paroles " Je vous avalerai / Pour vous garder toujours", qu’on entend dans la chanson-titre de l'album... C’est exactement ça l’idée. Ce n’est pas si ésotérique que ça (Rires...). C’est surtout une réflexion de moi à moi pour me calmer les nerfs », explique-t-elle en riant.

Ce long processus lui a permis de renouer avec la musique. « On a envoyé le petit à la garderie, et tranquillement, je me suis remise au piano. J’ai laissé le temps à mon corps et à mon esprit de se réaligner avec les "fréquences de l’univers" pour que l’inspiration puisse revenir. Et ça a fonctionné ! »

De nouvelles bases

La machine repartie, pas question de se presser. « J’ai pris environ un an et demi pour créer cet album. Ça m’a donné le temps de réfléchir, de me revirer de bord, de m’écouter. Sans empressement. Personne ne m’attendait au coin de la rue pour me demander quand j’allais sortir de nouvelles affaires ! », lance-t-elle en riant.

En plus de passer à l’étiquette Audiogram, Fanny Bloom a aussi décidé de produire son album pour la toute première fois. « Tant qu’à changer d’énergie ! (Rires...). Ça m’a appris plein d’affaires. J’ai un côté très cartésien, très bon avec le cash. J’étais complètement prête. Et je suis bien entourée. Je n’avais pas de comptes à rendre, à part à moi-même. Je pense que c’est aussi la clé de cet album. »

Thierry Laforce / Agence QMI

Malgré tous ces changements, Fanny Bloom a misé sur une valeur sûre en poursuivant sa collaboration avec Thomas Hébert (Valaire, Qualité Motel), aussi son conjoint de longue date, qui signe avec elle la réalisation d’Holistique.

« C’était très fluide. Ça n’arrête pas d’être fantastique ! Ça a fait du bien à notre couple de se retrouver dans un projet créatif post-pandémie, post-bébé. Thomas, je le trouve bon, pertinent. Très à l’écoute. Il ne stagne pas. Quand j’ai commencé l’album, je lui ai dit : "Ok Thomas. Faut que ce soit feel good" en lui donnant des paroles drama à fond la caisse. Il a répondu "OK, attends un peu." » (Rires...)

Les textes scintillants et mélancoliques, souvent touchants, prennent une autre couleur sous la touche de Thomas Hébert. On se doute déjà que les dandinements ne seront pas trop loin à l’écoute de ces chansons électro-pop parfois enveloppées de cordes, où la lumière pointe malgré tout. Du disco fait même des apparitions tapageusement joyeuses. « C’est l’écoute de l’album Cœur Encore de Clara Luciani... Je l'ai vraiment beaucoup écouté. That’s a life changer! J’avais envie de cette vibe-là. Si ça me fait du bien ces sons dansants, je me suis dit que je ne devais pas être la seule. »

À l’aube de lancer Holistique, Fanny Bloom semble revigorée. « C’est l’œuvre qui a rallumé l’étincelle. J’ai reconnecté avec une part de moi peut-être un peu éteinte. Cette musique m’a permis de retrouver cette magie que j’avais plus jeune, d’aimer mes chansons, d’avoir envie qu’elles sortent. De les fabriquer de tout mon cœur. Ça a remis du brillant dans ma carrière, dans ma vie. »

Holistique sera disponible le 6 octobre. Spectacle-lancement le 10 novembre dans le cadre de Coup de cœur francophone. Pour tous les détails, c'est ici.