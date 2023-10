50 buts à sa portée: découvrez comment Cole Caufield devance McDavid et Ovechkin

La saison dernière, une blessure a stoppé Cole Caufield au cœur d’un bel élan. S’il était resté en santé jusqu’à la fin de la campagne, il serait assurément devenu le premier marqueur de 40 buts du Canadien depuis Vincent Damphousse, en 1994. Cependant, la fameuse règle de trois nous indique que le compteur se serait arrêté à 46 buts.

Caufield a la dégaine et la précision pour terroriser tous les gardiens. C’est un fait. Toutefois, a-t-il ce qu’il faut pour atteindre le plateau des 50 buts ?

Au cours des cinq dernières saisons, huit joueurs ont connu au moins une campagne de 50 buts. Avec l’aide de Sportlogiq, on s’est penché sur leur cas pour tenter de déterminer s’ils avaient des dénominateurs communs. Et si, évidemment, ceux-ci pouvaient s’appliquer à Caufield.

Rien à envier

Or, il appert que l’attaquant du CH n’a rien à envier aux buteurs les plus réguliers au niveau de la touche autour du filet. L’Américain de 22 ans s’inscrit avantageusement au sein de ce groupe pour les buts par tranche de 60 minutes, une catégorie dans laquelle il a fait mieux que Connor McDavid, Mikko Rantanen, Brayden- Point et Leon Draisaitl, quatre des cinq marqueurs de 50 filets, en 2022-2023.

Caufield mieux que McDavid ! Oui, monsieur. Toutefois, il est important d’apporter la nuance suivante. La supervedette des Oilers d’Edmonton a passé, en moyenne, 17 min 11 s sur la surface de jeu à forces égales, contre 14 min 47 s pour Caufield. Il est donc normal que son nombre de buts par tranche de 60 minutes soit un peu plus élevé.

Sa capacité à marquer au-dessus de la moyenne qu’on attend de lui est également spectaculaire. Chez les marqueurs qui nous intéressent, il s’est classé tout juste derrière le capitaine des Oilers.

Ce n’est pas rien.

Besoin d’aide

C’est plutôt le manque d’appui de la part de ses coéquipiers qui pourrait priver le franc-tireur du Canadien d’une saison à la Stéphane Richer, surtout en supériorité numérique.

Chacun des auteurs de 50 filets recensés au cours des cinq dernières saisons avait un fidèle passeur pour lui mettre le disque sur la palette. Dans le cas de Caufield, Nick Suzuki s’inscrit certainement dans cette catégorie. Le capitaine du CH a participé à 18 des 48 réussites (37,5 %) inscrits par Caufield depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef Martin St-Louis.

Sur l’attaque massive, cependant, personne ne s’est encore démarqué comme véritable quart. Mike Matheson--- peut s’approcher de ce titre, mais pour l’instant, ses performances avec l’avantage d’un homme sont loin des meneurs du circuit.

C’est l’une des raisons pour lesquelles l’attaque massive du Tricolore s’est classée au 29e rang l’hiver dernier. Parmi les 11 marqueurs de 50 buts, Alex Ovechkin, en 2021-2022, est le seul dont l’attaque massive de l’équipe n’avait pas un taux de succès d’au moins 20 %.

Bref, Caufield possède l’ADN d’un marqueur de 50 buts. Il a les attributs pour y arriver. Mais il aura besoin d’aide et il devra rester en santé. Auston Matthews est le seul à avoir franchi ce plateau en jouant moins de 77 matchs.

Source : Sportlogiq