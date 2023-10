Psycho : comment choisir nos priorités dans un monde en folie

Nous devons constamment choisir entre plusieurs tâches, et nos choix reflètent autant des intuitions qui s’affrontent que des délibérations à propos de nos objectifs.

« Par quoi je commence ? » « Le plus urgent ou le plus plaisant ? », « Le plus important ou le plus facile ? » « Combien de temps puis-je consacrer à cela ? »

Trancher entre plusieurs options

Nous décidons quoi faire des milliers de fois par jour, des petits changements de programme aux choix parfois difficiles de nos priorités. Le plus souvent, ces choix sont orientés par des intuitions automatiques générées par nos habitudes (ex. : c’est l’heure de manger) ou par nos responsabilités et les attentes de notre entourage (rendez-vous, engagements).

Cependant, lorsque nos choix sont plus délibérés ou stratégiques, nous devons estimer une foule de paramètres comme le temps, l’effort ou les conséquences associées à chaque option. Certains de nos raisonnements sont de la planification logistique (ressources, préparation), comme envoyer des messages pour faire progresser un dossier ou encore prévoir des déplacements ou des achats. D’autres raisonnements sont plus tactiques, comme optimiser une séquence d’activités en fonction de leur urgence. Or, même nos choix stratégiques sont influencés par des intuitions.

Accomplir et réduire la liste

Terminer ou accomplir une tâche nous fait du bien. Nous préférons les tâches courtes, simples et familières, car elles comportent peu d’incertitudes et que notre confiance de succès rapide est élevée. Accomplir une tâche nous apporte une fierté qui renforce notre motivation et nos habitudes de travail.

En plus, accomplir une tâche apporte un soulagement du stress. Le stress de l’incertitude de pouvoir réaliser la tâche (délais, obstacles, ressources, capacité), mais aussi le stress lié à notre liste de choses à faire. Nos intuitions d’incertitudes et nos intuitions d’alertes de choses à faire sont les moteurs principaux de nos choix de priorités.

Gérer nos urgences

Les urgences ont tendance à focaliser nos choix de priorités. Cependant, un surplus d’urgences nous empêche de penser à d’autres priorités orientées vers nos désirs et aspirations profondes. De plus, le stress des urgences peut nous paralyser. Il peut nous rendre indécis ou démotivés. Il favorise l’anxiété de performance (je ne vais pas y arriver) et l’envie de se réconforter par des habitudes peu productives (ex. : distraction, procrastination, consommation). Nous avons tendance à reporter les tâches stressantes qui peuvent drainer notre énergie, notre motivation ou notre estime. Par exemple, les tâches qui demandent des efforts physiques inhabituels, des efforts de concentration ou des efforts émotionnels ou encore celles qui comportent une incertitude sur les étapes, les évènements possibles ainsi que celles pour lesquelles nous nous sentons moins compétents (ex. : ça semble compliqué).

Nos choix de priorités sont donc souvent biaisés par nos émotions.

Savoir ce qu’on veut

Choisir, c’est aussi renoncer à d’autres options au moins pour une certaine période. Nos intuitions sur l’importance relative de nos options sont essentielles pour se brancher.

Nous devons à la fois être flexibles pour changer de priorité selon les imprévus, mais aussi être focalisés et persévérants pour exécuter nos plans d’action. Parfois, notre impulsivité peut nous submerger d’options attirantes et nous transformer en girouette. Nous prenons moins de temps pour réfléchir. Nous pouvons entreprendre une activité simplement parce qu’elle est devant nous ou parce qu’on vient de nous en parler.

Rendre nos choix plus conscients

Se brancher est un art. En plus de tenir compte de nombreux paramètres, nous devons gérer des émotions et des intuitions automatiques qui peuvent être très utiles ou nuisibles à notre planification. Pour rendre nos choix plus conscients, il faut prendre des pauses pour 1) remarquer et remettre en question nos automatismes et nos intuitions, 2) revoir nos engagements (je le fais pour qui ? pour quelle cause ?), 3) revoir nos évaluations de l’importance, de la difficulté ou de l’urgence d’une tâche, et 4) mieux anticiper la satisfaction liée à l’accomplissement de chacune de nos tâches.