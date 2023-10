CORMIER, Claude



À Montréal, le 15 septembre 2023, est décédé Claude Cormier, fils de feu Laurent Cormier.Il laisse dans le deuil sa mère Solange Michaud, ses soeurs Louise (feu Raymonde), ainsi que son frère Pierre (Marie-Josée Potvin), son neveu Alexis et ses nièces Delphine (David Larivière), Léa-Sam (Margot Fouquet), Marie-Laure (Tristan Lupien) et leur fille Juliette.Outre ses proches, Claude laisse sa famille de travail CCxA, ses nombreux collaborateurs et un grand cercle d'amis dont Ian MacKay, Liette Locas, Martin Roy, Chris Farnet, Maxim DeNobrega, Philippe Lebel, David Platts, Jennifer Luce, Michele Boisvert et Marc Jutras.Le grand public est invité à lui rendre un dernier hommage en chapelle ardente au 4 Place Ville Marie (sous l'anneau), le vendredi 20 octobre de 15h00 à 17h00 et de 18h00 à 20h00 et le samedi 21 octobre de 14h30 à 17h00.Ne pas envoyer de fleurs. Nous suggérons des dons à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal en mémoire de Claude Cormier.