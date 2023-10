GAUTHIER, Claude Paul



À Montréal, au matin du 1er octobre 2023, est décédé Claude Paul Gauthier, fils de feu Cécile Laporte et feu Alfred Gauthier.Il laisse dans le deuil Marie-Claude de Chevigny, sa compagne depuis 49 ans, sa belle-famille: Pierre, Philippe, Daniel, Gwen, Louis-Félix et Thomas, des cousins/cousines ainsi que de nombreux amis.Artiste peintre et sculpteur, il est aussi un pionnier de l'art- performance au Québec. Présent dans le milieu artistique depuis les années 1970, il a à son actif de multiples expositions individuelles et collectives au Québec et en Europe et il a présenté ses travaux dans plusieurs festivals internationaux. Il fut également membre-fondateur du Conseil de la sculpture du Québec en 1978.La famille remercie les magnifiques équipes de soins palliatifs du CLSC Rosemont et de l'hôpital Santa Cabrini. Un salut particulier au Dr Bruno Pelletier et à la Dre Nadine Bissonnette.Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.