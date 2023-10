CLOUTIER, Claudette



À Valleyfield, le 22 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Claudette Cloutier, conjointe de Denis Chayer.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Daniel), Daniel et Pierre, ses petits-enfants Cédric, Joey et Vicky, son arrière-petit-fils Logan, sa soeur Lise, son frère Donald ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2023 de 10h à 12h au complexe :La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Docteur Aimé Leduc pour leur soutien et les bons soins prodigués.