Si Jean-Thomas Jobin a intitulé son nouveau spectacle Dix stricts trente thés un, cela n’a absolument rien à voir avec la défunte populaire série policière de Luc Dionne. C’est plutôt un gag absurde et bon enfant à son image et à celle de son quatrième one-man-show.

Les années qui passent trop vite menant à la peur de vieillir, le gamin qui refuse de laisser sa place à l’adulte et l’absurdité de la vie : voilà les thèmes qui ressortent du prochain spectacle du grand gagnant de Big Brother 2021.

« J’avais envie d’essayer de me livrer un peu plus. De raconter des situations vécues qui ont de la substance et de voir si je pouvais développer ce filon, car il y a de bonnes réactions quand je me livre dans les podcasts », explique l’humoriste qui n’en revient pas d’avoir déjà 48 ans.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal

Il estime que ses participations à des émissions de téléréalité (Big Brother Célébrités, Survivor Québec) et sa démarche entamée dans son spectacle précédent l’ont mené vers ce désir de faire partager certaines émotions sur scène.

L’envie de sortir de ses pantoufles confortables a donné une œuvre « faisant toujours dans l’absurde très champ gauche » qu’on lui connaît, mais proposant également des moments de vulnérabilité tirés de son vécu « à environ 65 % ».

« Il y a un numéro sur le deuil de mes parents notamment, plus d’autres petites bribes de vie que je raconte avec mes lunettes ironiques sur les situations. Mais cela reste dans les eaux absurdes », promet l’artiste qui se dit à la fois anxieux et excité de s’être offert ce nouveau défi.

– Le spectacle Dix stricts trente thés un, de Jean-Thomas Jobin, sera présenté en première au Grand Théâtre de Québec le 26 octobre et à L’Olympia de Montréal le 2 novembre. https://jeanthomasjobin.com/

– L’humoriste reviendra comme collaborateur à la saison 2 de Survivor Québec.