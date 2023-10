Des «décisions difficiles» à venir selon St-Louis

OTTAWA | Le Canadien n’a annoncé aucune coupure à la suite de la victoire face aux Sénateurs. Puisque le groupe bénéficiera d’une journée de congé, dimanche, les dirigeants du Tricolore en profiteront assurément pour prendre les dernières décisions.

Les équipes ont jusqu’à 17h lundi pour faire parvenir leur formation finale à la LNH.

«Nous avons des décisions difficiles [à prendre] et c’est une bonne chose», a mentionné St-Louis après la rencontre.

C’est à la ligne bleue que les décisions risquent d’être les plus corsées. Exception faite de Chris Wideman, tous les arrières sont en santé. Ce qui fait en sorte qu’ils sont toujours neuf en lice au camp. Il y en a assurément un de trop, peut-être deux.

Ceux qui avaient rapidement écarté Mattias Norlinder de l’équation devront se raviser. Le Suédois pourrait très bien amorcer la saison à Montréal.

Samedi, Martin St-Louis lui a donné un peu moins de temps de jeu sur les unités spéciales. Toutefois, il a été le deuxième défenseur le plus utilisé à forces égales, derrière Jordan Harris.

« Je suis content du camp que j’ai connu. J’ai rempli mes objectifs. Maintenant, c’est à eux de rendre leurs décisions », a mentionné l’athlète de 23 ans.

Voilà qui fait un grand contraste avec l’an dernier. À pareille date, on parlait de lui comme d’une grande déception. Même les 19 points, dont seulement deux buts, récoltés à Laval l’hiver dernier en avaient laissé plusieurs sur leur appétit.

« Je suis beaucoup plus confiant avec la rondelle. Je la transporte plus. L’an dernier, au camp, je me cachais. Je ne voulais pas réellement la rondelle », a admis Norlinder, dont le camp avait effectivement été très difficile.

« Je pense que le fait de jouer une soixantaine de matchs en Amérique du Nord, sur une surface plus petite », a fait la différence, a-t-il ajouté.

Norlinder ressuscite

Si Norlinder parvient à surprendre, qui écopera? Le sort de Gustav Lindström est probablement déjà jeté. Celui que le Canadien a acquis des Red Wings n’a rien cassé.

Justin Barron? Arber Xhekaj?

Après un début de camp difficile, Barron s’est ressaisi. Il a limité les erreurs et mieux choisi ses moments pour se porter en attaque. Toutefois, on peut se demander si son style n’est pas trop similaire à celui d’autres membres de la brigade défensive du Canadien.

Quant à Xhekaj, son gabarit et son style l’avantagent. Sauf qu’il doit prendre de meilleures décisions. Samedi, il a tenté une grosse mise en échec en zone neutre, ce qui a ouvert la porte à une échappée de Josh Bailey.

Heineman se faufile

En attaque, Emil Heineman a prouvé qu’il avait sa place dans la LNH. Il possède un tir des ligues majeures et commence à se dégêner physiquement. S’il peut mieux placer son tir, il sera une menace.

« Je sais qu’il a un bon lancer et qu’il peut marquer. Mais il joue la game. On lui fait tuer des punitions, on l’envoie en supériorité numérique. C’est rare qu’il manque ses responsabilités», a louangé St-Louis.

Toutefois, le Suédois pourrait être victime de la congestion en attaque.

Il y a présentement 13 attaquants avec des contrats à un volet auxquels il faut ajouter Juraj Slafkovsky. Cela dit, Christian Dvorak pourrait amorcer la saison sur la liste des blessés à long terme, ce qui ouvrirait une porte à Heineman ou Jesse Ylönen.

L’heure des décisions approche et comme l’a dit St-Louis, elles risquent d’être déchirantes.

Voyez son point de presse complet dans la vidéo ci-dessus.