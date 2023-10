BÉLAND, Lise



À Saint-Eustache, le 10 septembre 2023 à l'âge de 92 ans est décédée Mme Lise Béland.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Monique (Raman), Madeleine (Claude), Luc, Pierre (Marie-Josée), Claude (Diane), Roch (Lyne), ses petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2023 de 13h à 16h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Une cérémonie en son honneur aura lieu le jour même à 16h00 en la chapelle du complexe.