BÉLANGER GERMAIN, Laurette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Laurette Bélanger Germain, survenu le 30 septembre 2023, à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de feu Paul Germain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Sylvain) et Karl (Johanne), ses petits-enfants Alexandre (Karele) et Antoine (Andrée-Anne), ses arrière-petits-enfants Éliot, Émile et Justine, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2023, de 13h30 à 17h30 à la :Une cérémonie sera célébrée dès 17h30 en la chapelle.Un second service aura lieu samedi le 28 octobre prochain en l'église Saint-Casimir, située au 110 Place de l'Église, Saint-Casimir, Qc. Les condoléances auront lieu dès 10h00 et les funérailles seront célébrées à 11h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.