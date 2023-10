Un ramasseur de canettes consignées va perdre gros

La fin de l’âge d’or arrive pour Patrick. Le valoriste de 47 ans peut faire 85$ en 90 minutes en ramassant des canettes, mais pour combien de temps encore?

«Je ramasse juste ça, des canettes à 20 cennes. Sur le Plateau, c’est pas des pauvres! Tout le monde boit de la microbrasserie», raconte Patrick Moussette, qui a bougé de Sherbrooke à Montréal, il y a trois mois, et qui compte sur les canettes comme revenu d’appoint.

La valeur des canettes va bientôt changer; ce n’est pas exactement une bonne nouvelle pour ce chercheur de trésors en aluminium.

«Je vais devoir en ramasser plus, mais je ne ferai pas plus d’argent», pense-t-il.

Débrouillard, le peintre en bâtiment de métier fait parfois même du porte-à-porte dans les quartiers cossus afin de débarrasser les gens de leurs canettes.

«Le monde n’ont pas le temps d’y aller. Une femme m’a donné 100$ l’autre semaine. J’ai resté l’air bête», dit celui que la générosité des gens surprend encore.

Le changement de valeur des canettes va peut-être le pousser à reprendre son DEP en peinture de bâtiment. Après trois mois à Montréal, dont deux et demi à ramasser des canettes, il aspire à un meilleur revenu.

«Ça joue dur dans le monde des canettes. Y en a qui sont vraiment incroyables. Ils commencent tôt, c’est débile», résume cette recrue dans le monde des valoristes.

Pas un gros changement

Henri Didillon, lui, ne changera rien à ses habitudes. «Je consigne pour l’environnement», indique le retraité, qui siège sur différents comités de gestion de matières résiduelles.

Cet ex-directeur financier d’une grande ville sait d’expérience combien les administrations dépensent – «une fortune» – quand les contenants non consignés finissent au dépotoir.

Non seulement ça, mais c’est logique de recycler et de consigner davantage, dit-il, surtout quand on sait qu’une canette consignée revient sur la tablette en 60 jours.

Il le fait aussi, car ceux, comme Patrick, «qui veulent faire de l’argent» ouvrent tous les sacs de recyclage pour trouver des canettes, «mais ils ne referment rien et tout s’envole dans la rue après».

Quoi qu’il en soit, Henri va continuer de venir chez Maxi pour rendre ses canettes dans la machine, peu importe combien elles valent. «Je suis habitué.»

Petite révolution

Le 1er novembre, les canettes de bière en aluminium de 500 ml vont valoir 10 sous au lieu de 20. Par contre, celles qui valaient 5 sous vont en valoir 10.

On va aussi ajouter 300 millions de nouveaux contenants consignés, comme les canettes de Perrier, de V8 ou de Bubly, une eau pétillante populaire au Québec.

«Ça va faire plus de remboursements pour les gens, mais c’est surtout une très bonne nouvelle pour l’environnement», indique Normand Bisson, président-directeur général de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB).

Le Québec consigne actuellement 2,5 milliards de contenants en verre et en aluminium. Le 1er novembre, ce sera 2,8 milliards. Et en 2025, au moment de la «vraie» révolution? Ce sera 5,2 milliards, notamment avec l’ajout des fameuses bouteilles d’eau en plastique.

Pour le moment, on note surtout l’uniformisation du prix de la consigne, qui va passer à 10 sous pour toutes les canettes de boisson en aluminium.

Et bien sûr le fait que toutes les canettes de plus de 100 ml et de moins de 2 l seront maintenant consignées.

«Ça va demander une adaptation, mais le système est capable de le prendre et c’est la bonne décision pour le Québec», croit Normand Bisson.