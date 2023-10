Football Rouge et Or: le receveur vedette Kevin Mital reviendra au jeu face aux Stingers de Concordia, après avoir soigné une blessure à une cheville

Le Rouge et Or de l’Université Laval pourra compter sur le retour au jeu du receveur vedette Kevin Mital, dimanche, à l’occasion de la visite des Stingers de Concordia.

Blessé à une cheville dans la défaite de 31 à 14 face aux Carabins de l’Université de Montréal le 17 septembre, Mital a raté les deux dernières parties face à Concordia et aux Redbirds de McGill, samedi dernier, au stade Percival-Molson.

Mital a recommencé à courir cette semaine et il a obtenu le feu vert de l’équipe médicale. « J’ai fait un petit jogg, lundi, j’ai couru, mardi, et j’ai repris l’entraînement avec mes coéquipiers, mercredi, a-t-il raconté. Ce fut un retour progressif et il y a eu du progrès toute la semaine. »

Initialement, Mital croyait être sur la touche cinq semaines, mais il a été en mesure de devancer les pronostics. « Les saisons sont courtes et je voulais devancer l’échéancier initial, a-t-il indiqué. À l’entraînement, je bougeais comme avant et je n’étais pas limité. Il sera important que j’aie une bonne période d’échauffement avant le match afin que ma cheville demeure chaude. »

Comment s’est passé son retour à l’entraînement ? « Je n’étais pas rouillé, a-t-il assuré. C’est comme faire du vélo, ça ne se perd pas. Les dernières semaines ont été longues et plates. En 16 ou 17 ans de football, c’est la première année où je rate des parties. Ma sanction d’une partie en début de saison et les deux rencontres en raison de ma blessure. »

Mital souhaitait disputer un match avant les retrouvailles avec les Carabins de Montréal du 14 octobre au CEPSUM. « C’est pourquoi j’ai autant essayé, a-t-il expliqué. Je voulais jouer un match avant Montréal pour retrouver mon synchronisme avec Arnaud [Desjardins]. Pendant mon absence, l’équipe a connu du succès en offensive et on a montré que nous avions la profondeur au poste de receveur. Des receveurs ont touché le terrain et ils ont bien saisi leur opportunité. Isaac Gaillardetz a bien fait. »

Mital assure qu’il ne tentera pas de trop en faire. « On fera nos petites affaires comme à l’habitude pour aller chercher la victoire. Je ne sens pas un sentiment d’urgence, mais je vais tenter de donner un petit show. »

Si Mital est de retour, le porteur de ballon Kalenga Muganda n'est pas encore prêt à disputer son premier match de la saison. Le centre-arrière Étienne Amiot sera lui aussi absent.