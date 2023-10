Heidi Klum, Zendaya et Sofia Vergara splendides en noir et blanc

Ce sont des créations maximalistes sur fond de noir et de blanc qui ont marqué la dernière semaine. De la grande soirée Lancôme au Louvre à Paris rassemblant les ambassadrices internationales de la marque, à la soirée caritative des Prix Albies de la Fondation Clooney honorant les défenseurs de la justice, en passant par le gala BoF 500 de la plateforme numérique Business of Fashion, intronisant 100 nouveaux membres à l’index définitif des personnes qui façonnent l’industrie mondiale de la mode d’aujourd’hui et de demain, et les premiers jours de la Semaine de la mode de Paris, les stars ont enchaîné les extravagances vestimentaires : des constructions audacieuses, des détails trompe-l’œil, des touches futuristes et de lourds perlages.

Kelly Rowland

Photo MEGA/WENN

Kelly Rowland a joué la carte de l’opulence à la soirée Lancôme x Louvre en se glissant dans cette robe de velours Nicolas Jebran dont le corset brodé accentue la silhouette.

Heidi Klum

Photo AFP

Le contraste du noir et de l’ivoire de cette création Tony Ward rehausse la silhouette de Heidi Klum, en plus d’être parfaitement dans l’esthétisme surchargé de celle-ci.

Jodie Turner-Smith

Photo AFP

Ce tailleur Balmain à encolure bateau est sublime et magnifie la comédienne Jodie Turner-Smith. Les manches-gants unifient la création. À noter le choix de quelques créoles discrètes pour ne pas voler la vedette !

Zendaya

Photo fournie par Vianney le Caer, AP Photo

Pour assister au premier rang de la présentation de Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton, Zendaya portait une robe blanche dotée d’une double fermeture éclair surdimensionnée. Pour un effet plus dramatique, la création était décolletée jusqu’au nombril.

Sofia Vergara

Photo AFP

Cette combinaison Nadine Merabi, assortie à une veste, est une création aussi seyante pour Sofia Vergara que les robes qui subliment ses courbes et auxquelles l’actrice nous a habitués.

Karol G. Pascal

Photo Getty Images, Pascal Le Segretain

En enfilant cette robe au bustier en métal de Casey Cadwallader pour Mugler, la chanteuse Karol G. s’immisce dans le glamour intergalactique.

Usher

Photo Getty Images, Pascal Le Segretain

Usher y est allé pour un look maximaliste, puisé de la collection Louis Vuitton imaginée par son ami Pharrell Williams, composé d’un bermuda à plis, d’une veste écourtée à double boutonnage, de chaussettes perlées, de mocassins glacés et d’un béret brodé à effet damier.

Jeremy Pope

Photo Getty Images, Pascal Le Segretain

Le designer indien Gaurav Gupta a adapté l’une des créations de sa plus récente collection pour Jeremy Pope. Celle-ci se retrouve agencée à une jupe sur la passerelle, l’acteur a coordonné la camisole à capuchon lourdement brodé à un pantalon large en velours pour la soirée BoF.

Amal et George Clooney

Photo Getty Images

Amal et George Clooney, les hôtes de la soirée de la Fondation Clooney qui honorent les défenseurs de la justice, étaient impeccablement vêtus en Versace ; lui dans un tuxedo classique et elle une robe sirène blanche légèrement scintillante.

Scarlett Johansson

Photo AFP

Scarlett Johansson a opté pour un look strict en se tournant vers la designer italienne Veronica de Piante. N’étant pas un fan des sacs à main sur le tapis rouge, je suis le premier surpris à applaudir sa minaudière noire à gland qui agrémente à merveille sa tenue.

Look de la semaine

Anne Hathaway

Photo AFP

Une couleur néon pour une robe de soirée est une option originale qu’il ne faut pas négliger. La silhouette d’Anne Hathaway au gala de la Fondation Clooney était délicieusement rétro et vivifiante. La création Versace juxtapose non seulement le vert lime et l’argent, mais aussi l’oroton (cotte de mailles) et la guipure. L’actrice avait calibré le tout en injectant une touche sixties avec une coiffure crêpée.