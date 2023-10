Israël et Gaza en guerre: «Je n’ai jamais eu aussi peur» a dit une résidente de Gaza

Une Américaine de 68 ans qui vit en Israël depuis 1975 affirme avoir eu la peur de sa vie, après l’offensive surprise menée par le Hamas contre Israël, samedi matin, selon le «New York Post».

Adele Raemer réside à moins de deux kilomètres de Gaza. Elle a partagé son expérience dans une série de publications sur Facebook.

«C’est sans précédent, a écrit la sexagénaire, près d’une heure après les premières attaques. Nous n’avons jamais rien eu de pareil auparavant.»

«Je suis dans ma chambre sécurisée avec mon fils, a-t-elle indiqué peu après 8 h. Nous avons verrouillé les portes et nous ne pouvons pas sortir et je dois dire que c’est très effrayant. Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie. Les terroristes se sont infiltrés en Israël et cela s’ajoute aux attaques massives de roquettes.»

L’Américaine native du Bronx est restée dans la chambre sécurisée toute la journée. Elle entendait des coups de feu à l’extérieur. Selon le «Washington Post», Adele Raemer a finalement été évacuée avec ses proches, samedi soir.