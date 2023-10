Josh Norris toujours absent: «On ne l’a jamais vu venir»

À quelques jours du lancement de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), la situation entourant l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Josh Norris est extrêmement nébuleuse.

Ayant subi une opération à l’épaule au mois de janvier dernier, Norris n’a participé qu’à huit matchs en 2022-2023. Tout indiquait donc qu’il serait prêt pour le début du camp d’entraînement du club. Mais, il n’a toujours pas pris part à une seule joute depuis le début du calendrier préparatoire, puisqu’il n’a pas obtenu le feu vert de la part des médecins.

De son propre aveu, l’entraîneur-chef des «Sens», D.J. Smith, s’est dit surpris par la tournure des événements concernant son joueur de centre.

«Pierre [Dorion], moi et toutes les personnes impliquées n’avons jamais vu cela venir, a-t-il mentionné dans des propos relayés par le journaliste de The Athletic Ian Mendes. Nous pensions tous que Josh [Norris] s'entraînerait un peu, subirait quelques bosses et participerait à un match hors-concours, et ce serait bon. Et cela ne s'est tout simplement pas produit.»

«Nous pensions qu'il jouerait le match à domicile contre Winnipeg (le 29 septembre) et il n'a pas été autorisé à jouer, a confié Smith. Ensuite, nous pensions qu'il jouerait contre Pittsburgh (le 2 octobre). Même chose. À ce stade, on me dit simplement qu’il est incapable de jouer.»

Celui qui est aligné en temps normal avec le capitaine Brady Tkachuk pourrait donc être absent pour encore quelque temps. Smith ne sait cependant pas quand il pourra réintégrer Norris dans son alignement.

«Je vais attendre les directives [du personnel médical]. Nous voulons qu’il joue. Je sais qu’il veut jouer. C’est frustrant pour tout le monde», a déploré l’homme de 46 ans.

Les Sénateurs joueront leur premier match du calendrier régulier face aux Hurricanes en Caroline, mercredi.