La petite histoire derrière la Journée mondiale des enseignants et des enseignantes

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants et des enseignantes est célébrée un peu partout dans le monde. C’est génial! L’histoire derrière cette journée l’est encore plus. À vos papiers et crayons, prenez des notes, l’histoire commence!

Tout commence en 1966

En 1966, l’UNESCO (l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) prépare un document qui sera signé afin de mettre en avant les responsabilités des professeurs et pour demander un minimum de formation, des conditions de travail améliorées et pour reconnaître leur importance dans la vie des enfants. C’est un document important qui sera signé cette année-là et qui porte le joli nom de « Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 ».

L’UNESCO, qui est née pour donner suite à la Deuxième Guerre mondiale, cherche à mettre en avant des valeurs de l’éducation, de la culture et de la science afin de préserver la paix et le patrimoine mondial. Elle regroupe 194 états et son siège social se trouve en France.

Une fête à partir de 1994

En 1994, des efforts de communication sont mis en avant afin de faire de cet anniversaire de signature — le 5 octobre — une journée où l’on célèbre l’importance des enseignants et enseignantes partout dans le monde, conjointement avec l’UNICEF et l’Organisation internationale du Travail, ainsi que l’Internationale de l’éducation.

Ce n’est pas tout, en plus de souligner l’apport des enseignants et des enseignantes pour l’apprentissage et pour la transmission de la culture, la journée sert aussi à donner de meilleures conditions de travail à ces acteurs de changement. Elle permet aussi d’uniformiser les meilleures pratiques d’enseignement.

Par son travail, l’UNESCO permet de reconnaître l’importance de ce type de profession et les défis qui l’accompagnent.

Quand on se compare, on se console

La pénurie des enseignants a beaucoup fait parler d’elle cette année parce qu’elle inquiète et met en lumière certaines problématiques. C’est le cas partout dans le monde, tant qu’en 2023 la thématique est « Les enseignants dont nous avons besoin pour l’éducation que nous souhaitons : l’impératif mondial de remédier à la pénurie d’enseignants ». Le but est de montrer à quel point le travail des enseignants et enseignantes doit être valorisé, partout dans le monde.

C’est qu’ensemble, il est possible de reconnaître, selon l’UNESCO, qu’il y a un travail de valorisation de la profession afin de mettre fin au déclin et d’augmenter le nombre de personnes qui veulent s’investir dans l’avenir de tous.

Quoi faire pour souligner la Journée

L’une des premières actions qui peuvent être faites est de souligner et de remercier les enseignants de votre entourage. C’est un geste simple qui permet de montrer la gratitude envers la profession.

Cela étant, il est possible de s’impliquer autant que possible dans la vie étudiante de vos enfants pour montrer votre soutien. Que ce soit en accompagnant les enfants à la bibliothèque, en donnant des livres et du matériel à la classe ou simplement en montrant du respect envers les enseignants même lorsqu’il y a des petits défis de la vie.

Les enseignants et enseignantes font partie de nos vies et nous touchent d’une certaine façon. Le 5 octobre, vous pouvez témoigner votre soutien en l’exprimant haut et fort partout.