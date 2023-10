Le fascinant destin d'un vieux couvent de Cuba

Voilà des années qu’on y pense et qu’on y travaille à Cuba. La pandémie de la COVID-19 est venue, entre-temps, ralentir quelque peu les ardeurs, mais le projet « Transculture » n’a jamais été abandonné pour autant et il est aujourd’hui officiellement lancé : un incubateur culturel ou plutôt transculturel, qui regroupe 17 pays de la région des Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba, Dominique, Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, Montserrat, République Dominicaine, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Surinam et Trinité-et-Tobago. Tout cela sous le chapeau bienveillant de l’UNESCO et de l’Union européenne, qui ont déboursé quinze millions d’Euros pour financer cet audacieux rendez-vous avec les arts et les talents régionaux.

Photo Jacques Lanctôt

L’ancien couvent Santa Clara, dans la Vieille Havane, est en train d’être restauré et transformé en école qui abritera les 132 jeunes étudiants venus spécialement à Cuba pour y recevoir, dans ce cadre lumineux, une formation dans de nombreuses disciplines artistiques : musique, danse, arts plastiques et arts de la scène, cinéma, écriture, restauration et ébénisterie, céramique, mosaïque et vitraux, textiles, etc. La formation s’étendra sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, jusqu’à ce que ces jeunes puissent retourner dans leur pays avec un savoir-faire artistique qui sera nécessairement bénéfique pour l’ensemble des populations de la région. Ce que l’on souhaite.

Photo Jacques Lanctôt

Sept institutions académiques participent à la création de ce pole caribéen de formation culturelle : l’Université des Indes occidentales, l’École internationale de ciné et de télévision de San Antonio de los Baños, l’Université des Arts, l’Institut supérieur du design, le collège San Geronimo de La Havane, l’École-atelier Gaspar Melchior de Jovellanos de La Havane, et bien sûr le collège Santa Clara, un immeuble du 17e siècle qui sert déjà d’école des métiers des arts de la restauration patrimoniale. Et on compte, bien sûr, sur une équipe de professeurs et de créateurs professionnels qui prendront en charge la formation de ces jeunes talents dans les différentes disciplines. On leur prodiguera aussi des cours de marketing et de gestion, deux outils indispensables pour réussir.

Photo Jacques Lanctôt

Interculturel, parce qu’on ne craint pas, quand on est une nation assumée, sans complexe, de se colletailler avec les autres cultures environnantes, avec tout ce que cela implique comme brassage culturel et enrichissement personnel. Sans craindre de perdre notre identité propre.

Les cours se dérouleront, au besoin, dans trois langues : l’espagnol, le français et l’anglais, car de nombreux pays des Caraïbes ont un passé colonial britannique. La majorité de ces jeunes ont pu bénéficier de bourses d’études et ils n’ont donc rien à débourser pour leur séjour dans l’île socialiste. Pas besoin d’adaptation au climat, non plus, car tous ces pays sont situés dans la région des Caraïbes et connaissent les mêmes conditions climatiques.

Quand le Québec sera un vrai pays, nous pourrons, nous aussi, participer à des projets transculturels semblables, sans craindre de perdre notre identité et notre langue. Nos craintes seront alors derrière nous.

Photo Jacques Lanctôt

Photo Jacques Lanctôt

Sur la voie d’une plus grande intégration économique

L’Association latino-américaine d’intégration (ALADI) organise ces jours-ci à La Havane une exposition commerciale à laquelle assistent des représentants de compagnies importatrices et exportatrices de la région. C’est la première fois qu’une telle foire se tient à Cuba, qui en est à sa dixième édition. Des entrepreneurs, des femmes et hommes d’affaires de 368 entreprises, provenant d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, de Colombie, de l’Équateur, du Mexique, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de l’Uruguay et du Venezuela se sont déplacés à La Havane pour présenter sur place leurs produits vedettes et tenter de conclure des ententes en vue d’ouvrir de nouveaux marchés. Les produits vedettes que Cuba met de l’avant sont assez connus sur la scène internationale : café, rhum, tabac, cacao, miel, auxquels s’ajoutent l’ample éventail de produits pharmaceutiques, fruits de la recherche biotechnologique, un secteur de pointe à Cuba.