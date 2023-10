Le retour de l’opéra Nelligan: l’œuvre de Michel Tremblay et d’André Gagnon sera présentée en version concert

Robert Marien dans la peau d’Émile Nelligan interné et Katleen Fortin sous les traits de la mère du célèbre poète : l’opéra Nelligan – imaginé par Michel Tremblay et André Gagnon en 1990 – revivra sur quelques scènes du Québec dans un nouveau format.

Lorsque l’opéra Nelligan avait été présenté au TNM en 2020, c’est Marc Hervieux qui interprétait le plus connu des poètes québécois. Voilà que le ténor Robert Marien (Notre-Dame de Paris, Les misérables...) reprend le flambeau pour camper le rôle de « ce génie bâillonné ».

courtoisie Stéphane Dumais

Robert Marien se souvient avoir endisqué, vers la moitié des années 90, une version du Vaisseau d’or avec Broadway Montréal. Pour lui, la musique d’André Gagnon, tout comme les écrits de Michel Tremblay font partie de notre patrimoine culturel.

« C’est un univers qui m’intéressait de réhabiter. Et puis, le spleen de Nelligan est ce genre de sentiment qu’on visite souvent au théâtre, cette gaie tristesse, cette douce mélancolie », explique le chanteur qui agit également à titre de directeur artistique.

Le comédien précise que l’opéra Nelligan en concert n’est pas un opéra complet avec costumes ; plutôt les morceaux les plus significatifs, les airs marquants et quelques scènes qui seront jouées dans une ambiance de salon littéraire.

« On brise le 4e mur, tout en restant habité par le personnage qu’on incarne. Ce sont des extraits de poèmes de Nelligan ou de sa biographie qui serviront de textes de présentation. Il s’agit de l’histoire de la vie de Nelligan, en respectant le point de vue de Michel Tremblay. C’est aussi un portrait de la société québécoise de la part de Tremblay », estime le comédien de 68 ans qui compte sur les acteurs de la première distribution de 2020 pour « le nourrir » dans ce nouveau rôle.

Riche tragédie

La comédienne et chanteuse Katleen Fortin faisait justement partie de la bande de comédiens du spectacle de 2020 au TNM, dont la tournée avait été écourtée par la pandémie. Heureusement, la troupe a profité de cet arrêt forcé pour enregistrer l’album Nelligan.

« C’est une œuvre précieuse à mon cœur. J’avais écouté la première version avec Louise Forestier, j’avais 15 ans et j’ai tellement tripé là-dessus. Mon fantasme ultime était de chanter un jour La dame en noir », lance l’interprète qu’on peut voir dans la saison 2 de la série Portrait-robot.

Ce rôle de la mère vivant un immense désarroi, l’actrice le voulait si fort qu’elle a elle-même écrit à Marc Hervieux à l’époque pour lui faire part de son vif intérêt.

courtoisie, Patrick Jougla

« C’est un grand bonheur de le refaire. On sait dans les faits réels que la relation entre le fils et la mère était très fusionnelle. Lorsque Nelligan est entré à l’hôpital, elle a arrêté le piano. C’était comme si une partie d’elle mourait », raconte l’artiste qui voit du beau et de la richesse dans la tragédie.

Katleen Fortin n’hésite pas à décrire l’alliance des mélodies d’André Gagnon aux textes de Michel Tremblay comme un mariage parfait avec l’ombre de Nelligan et une porte ouverte à notre ADN collectif. « Je suis fière de la durée de cette œuvre qui en est une marquante dans mon parcours d’actrice, de chanteuse et d’humaine », ajoute celle qui, à presque 50 ans, se fait une joie de revisiter cette œuvre qu’elle aimait déjà à l’âge de 15 ans.

Nelligan relate l’histoire tragique du poète Émile Nelligan, né en 1879 et mort le 18 novembre 1941 après avoir passé plus de 40 ans interné à l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu de Montréal. Le baryton Dominique Côté interprète le jeune Nelligan. Frayne McCarthy, Jean Maheux, Jean-François Poulin et Marie-Thérèse Fortin font aussi partie de la distribution.

– L’opéra Nelligan en concert sera présenté le 15 octobre à Terrebonne, le 19 octobre à Gatineau, le 4 novembre à Longueuil, le 8 novembre à Sherbrooke, le 18 novembre à Saint-Jérôme et le 1er décembre à Brossard.