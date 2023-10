Le support s’effrite pour la filière batterie subventionnée

Des économistes s’opposent aux subventions à Northvolt et mettent en garde contre les effets nuisibles que cette méga-usine entraînera pour la région.

Il y a quelques jours, le PDG de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, a admis devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qu’il n’était pas «un grand fan des subventions pour attirer des entreprises étrangères au pays», faisant allusion aux milliards accordés récemment à la filière batterie.

D’autres économistes ne se gênent pas pour souligner que, même si certaines entreprises vont profiter de la filière batterie, il est loin d’être certain que c’est une bonne chose pour le Québec et même pour la région de la Mauricie.

«Les subventions aux entreprises sont justifiées seulement si elles contribuent à l’enrichissement de la population. Or, ce n’est pas le cas pour l’usine de batteries géante de Northvolt, malgré l’euphorie qui s’est emparée du premier ministre du Québec», tonne Pierre Gouin, un économiste qui a travaillé au ministère des Finances et à la Caisse de dépôt, entre autres.

«Les Québécois travaillent fort, ils payent beaucoup d’impôts, les écoles et les hôpitaux sont débordés. Les fonds publics devraient être utilisés beaucoup plus consciencieusement», ajoute-t-il.

Très faible valeur ajoutée

Malgré le fait que les batteries pour véhicules électriques soient associées à une technologie nouvelle et innovante, il demeure que la production de celles-ci à l’usine de Northvolt, à Bécancour, demeure du travail de «chaîne de montage».

«C’est de l’activité manufacturière. Pas des activités à forte valeur ajoutée. Ça ne devrait pas être subventionné, surtout en cette période de chômage très bas et de pénurie de main-d’œuvre», dit M. Gouin.

Pierre Gouin

«Si le chômage était élevé au Québec, cette générosité vaudrait peut-être la peine, afin de donner des emplois aux gens, dit-il. Mais en ce moment, on n’a plus vraiment de chômage et les salaires moyens sont élevés. Cet investissement ne va pas augmenter les salaires», explique-t-il.

Déplacement d’emplois

Miguel Ouellette est Directeur et économiste chez Mallette, à Trois-Rivières. Et s’il voit d’un bon œil les investissements et les opportunités d’affaires pour les commerces de la région, il souligne que des défis de taille devront être relevés dans la région de Bécancour.

«En ce moment, le taux de chômage est sous les 4% dans la région. Ce n'est pas comme si on avait plein de chômeurs qui étaient prêts à travailler. Donc, ça se peut qu'il y ait des déplacements d'emploi. Des gens qui, par exemple, travaillent dans des usines ici à Trois-Rivières et qui vont s’en aller dans le parc industriel de Bécancour. Ça peut faire mal à nos PME de la région. C'est un envers de la médaille qu'il ne faut pas négliger», explique-t-il.

L’autre défi régional, c’est le logement, souligne l’économiste. «Est-ce que Bécancour a la capacité de loger tous ces nouveaux employés-là? La réponse en ce moment, c’est non. Le taux d'inoccupation pour les logements se situe entre 0 et 1% en ce moment. Il y a une grave pénurie de logements à Bécancour», dit-il.

Sur le montage financier

Si une portion de l’aide de Québec offerte à Northvolt est sous forme de prêts, qui pourraient rapporter des intérêts, Pierre Gouin émet toutefois des bémols. «N'oublions pas que le gouvernement lui-même doit emprunter pour offrir ces prêts et ces subventions. Le gouvernement n'a pas d'argent, il est endetté. Il faut donc au moins que les revenus couvrent ces intérêts-là. Or, généralement, ce genre de prêt se fait souvent à intérêt très bas ou nul aux entreprises», souligne-t-il.

Quant à la portion «équité» de l’aide, où le gouvernement va se retrouver propriétaire d’une partie du projet, encore une fois M. Gouin se fait l’avocat du diable. «Dans le cas de multinationales comme Northvolt, elles ont des méthodes pour rapatrier les profits dans les endroits où elles ne paient pas d'impôts, ou presque pas. Par exemple, l’entreprise va charger à la filiale ici au Québec l'administration du siège social, la recherche, le marketing, de sorte à diriger les profits dans les paradis fiscaux. Donc, encore une fois, pas beaucoup de valeur ajoutée pour nous ici», dit-il.

Aussi bien exporter les métaux

M. Gouin se demande aussi s’il ne serait pas mieux de vendre directement la matière première, soit le lithium, au lieu de subventionner à coups de milliards des multinationales pour la transformer.

«Dans cette entente, est-ce que l’entreprise s’est fait garantir des prix spéciaux pour les métaux par le gouvernement? Si le prix international est de 300$ et qu’on leur dit qu'on va leur garantir ça à 200$, ce sont des subventions déguisées, qui ne sont pas calculées. Même chose pour l’électricité à bas prix», dit-il.

Les prix sont élevés en ce moment pour les métaux rares sur les marchés internationaux, fait valoir l’économiste. Aussi bien les vendre directement et faire du profit, sans avoir à ne subventionner personne, suggère-t-il. «Les pays pétroliers, est-ce qu’ils essaient de construire des raffineries pour toute la planète? Non», image-t-il.