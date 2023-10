Legault fait fausse route sur Jean-Talon

Le premier ministre Legault aurait dû aller au-delà d’une impression superficielle établie en quelques heures, sous le coup de la défaite, pour tenter de comprendre la dégelée encaissée à l’élection partielle dans Jean-Talon.

Ce n’est pas moi qui le dis, mais un électeur qui est né, a grandi, étudié et s’est établi dans Jean-Talon, et dont la réflexion s’avère des plus éclairantes.

Contrairement à ce que croit François Legault, les citoyens de Jean-Talon n’éprouvent aucun attachement envers le troisième lien. Les deux ponts existants y débouchent, et les gens ne sont pas concernés par son usage.

Puis, si la question du troisième lien avait été celle de l’urne, le candidat du PQ, seul parti qui s’y est toujours opposé, n’aurait pas remporté cette éclatante victoire. Et le candidat du PCQ, seul parti pro-troisième lien, aurait mieux fait que des grenailles.

Piètre bilan

Trois facteurs ont réellement influencé le vote de cet électeur, de ses voisins et amis. Le premier facteur tient dans le piètre bilan du gouvernement.

Ce comté regroupe de nombreux établissements de santé et d’éducation de haut niveau : l’Université Laval, trois cégeps, le CHUL, l’Hôpital Laval et quelques autres hôpitaux.

Les gens sont attachés à ces établissements, y travaillent et y étudient. Or, la CAQ échoue à améliorer ces services publics, qui sont dans un piteux état.

Transparence et mensonges

Puis, les citoyens ont voulu sanctionner le mensonge. Ils n’ont pas cru Joëlle Boutin sur ses motivations pour démissionner comme députée. Ils n’ont pas cru non plus que le gouvernement ne savait pas, durant la campagne de 2022, qu’il larguerait bientôt le tunnel.

A contrario, une forte majorité a cru le candidat péquiste dans son débat avec la CAQ.

Enfin, dans Jean-Talon, on apprécie les candidatures de haut niveau. Le parcours du péquiste Pascal Paradis était supérieur.

Au lieu de ressusciter le troisième lien, idée qui défie toute logique, le premier ministre devrait juste prendre le temps de réfléchir.

