L’Épiphanie: une pizzéria victime d’un second incendie en quelques semaines

Une pizzéria a été la proie des flammes à L’Épiphanie, dans Lanaudière, dans la nuit de samedi à dimanche.

L’incendie s’est déclaré vers 1h45 dans un commerce de la rue Centaure. Selon les premières informations, l’origine des flammes pourrait être criminelle, a indiqué Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec.

PHOTO AGENCE QMI, WILLIAM BARIBEAU

Des techniciens ont donc été envoyés sur place et une enquête a été ouverte afin de comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.

«Il s’agit du deuxième incendie au même endroit en quelques semaines», a ajouté Mme Savoie, en précisant que des dommages et des dégâts assez importants ont été causés par le feu.