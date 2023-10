Listes d’attente en santé mentale: des régions démunies devant la détresse

Volet Adultes Délai moyen d'attente en soins de santé mentale Régions / Établissements Services spécifiques1 (Première ligne *) Services spécialisés2 (Deuxième ligne *) 01 Bas-Saint-Laurent 82 jours 158 jours 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 119 jours 259 jours 03 Capitale-Nationale 16 jours 205 jours 04 Mauricie et Centre-du-Québec 25 jours 54 jours 05 Estrie 16 jours 143 jours 06 Montréal Ouest-de-l'Île 45 jours 86 jours Centre-Ouest-de-l'Île 23 jours 67 jours Centre-Sud-de-l'Île 9 jours 26 jours Nord-de-l'Île 14 jours 20 jours Est-de-l'Île 21 jours 66 jours CHUM 0 38 jours CUSM 0 141 jours 07 Outaouais 82 jours 60 jours 08 Abitibi-Témiscamingue 146 jours 109 jours 09 Côte-Nord 86 jours 175 jours 10 Nord-du-Québec 152 jours 99 jours 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Gaspésie 218 jours 28 jours Îles-de-la-Madeleine 70 jours 28 jours 12 Chaudière-Appalaches 51 jours 126 jours 13 Laval 39 jours 310 jours 14 Lanaudière 71 jours 58 jours 15 Laurentides 8 jours 371 jours 16 Montérégie Centre 46 jours 44 jours Est 56 jours 126 jours Ouest 45 jours 58 jours DELAI MOYEN PROVINCIAL 60 jours 164 jours

Source : Ministère de la Santé et des Services Sociaux