LNH: Logan Cooley continue d’épater la galerie

Les Coyotes de l’Arizona ont humilié les Ducks d’Anaheim 7 à 1, samedi, mais c’est la tenue du jeune attaquant Logan Cooley qui a retenu l'attention.

Sur un tir de pénalité en fin de deuxième période, le troisième choix au total du repêchage de 2022 a envoyé un tir parfait dans la lucarne gauche d’Alex Stalock. Cooley a également ajouté une passe sur le premier but du défenseur Sean Durzi avec les Coyotes.

Le nouveau venu Matt Dumba s’est également fait remarquer avec un but et une passe.

Dans les buts, le cerbère Alex Stalock a été laissé à lui-même, encaissant sept buts sur 30 tirs. Son vis-à-vis Karel Vejmelka a connu une bien meilleure sortie, effectuant 29 arrêts.

Adam Fantilli buteur avec les Blue Jackets

Les Blue Jackets de Columbus ont terminé en beauté leur calendrier préparatoire, s’imposant 4 à 2 face aux Capitals de Washington. Adam Fantilli a inscrit le but gagnant pour Columbus, tandis que Patrik Laine s’est signalé avec une récolte d’un but et une mention d’aide.

Du côté des Capitals, Alex Ovechkin et John Carslon ont fait scintiller la lumière rouge.

Les Golden Knights reviennent de l’arrière

Après près de neuf minutes d’écoulées en première période, les Golden Knights de Vegas tiraient de l’arrière 3 à 1 contre les Kings de Los Angeles. Les champions de la coupe Stanley ne sont cependant pas découragés. En effet, ils ont marqué quatre buts sans riposte lors du dernier tiers temps pour mettre la main sur une victoire de 7 à 4.

Dans la rencontre, Jack Eichel a été fumant, amassant deux buts et trois aides pour cinq points. Jonathan Marchessault a également participé à la fête, inscrivant quatre points, dont trois aides.

Pierre-Luc Dubois a, quant à lui, récolté deux aides.

Les Red Wings et Jeff Petry terminent sur une bonne note

Visiblement, les Maple Leafs de Toronto n’ont pas voulu prendre de chance contre les Red Wings de Détroit. Aucun des gros canons du club de la Ville Reine n’a pris part à la rencontre, et cela s’est vu dans le score final, puisque les Wings ont dominé les débats pour l’emporter 4 à 2.

Détroit ne s’est cependant pas rendu la tâche facile, puisqu’ils étaient menés 2 à 0 avec 30 minutes à faire dans la rencontre. Trois buts en l’espace de 2 min 27 s en deuxième période leur ont permis de prendre une avance de 3 à 2.

Jeff Petry, récemment acquis par le club du Michigan, a amassé deux aides dans la victoire des siens. L’ancien du Canadien Ben Chiarot a également marqué le but égalisateur.