Mégantic: voie de contournement... du vrai problème

Des travaux préparatoires pour la construction de la voie de contournement à Mégantic ont été annoncés en grande pompe, vendredi, dans cette ville meurtrie le 6 juillet 2013.

Ce sont 47 vies qui ont été fauchées. Des vieux, des jeunes, des enfants... Quantité infinie de dommages collatéraux: suicides, anxiété, dépressions, etc.

Un centre-ville dévasté, traumatisme pour ses habitants, suivi de démolitions «préventives» de dizaines d’édifices, d’expropriations sauvages, dont certaines apparaissent aujourd’hui inutiles.

Pour y avoir séjourné cet été, j’ai compris que les nombreux passages de train, même ralentis, constituent autant de rappels insoutenables de la catastrophe.

Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, a formulé, vendredi, l’argument principal pour la construction d’une voie de contournement: «Après cette tragédie-là, d’avoir chaque jour, chaque jour, un train qui passe au même endroit, avec encore plus de wagons, avec des matières dangereuses, ça, ça n’a plus d’allure.»

Résistance

Pourquoi alors y a-t-il autant de résistance localement ?

À preuve, dans la municipalité de Frontenac, un référendum a eu lieu le 19 février. À la question claire... «Approuvez-vous le projet de la nouvelle voie de contournement ferroviaire sur le territoire de Frontenac?», 92,5% des 697 citoyens (qui se sont prononcés) ont voté non.

À Nantes (d’où le train fou est parti en 2013), à travers laquelle la voie de contournement passerait, l’opposition s’était fait entendre majoritairement en janvier, lors d’une séance extraordinaire du conseil.

On dira que ce sont les résidents des villages limitrophes qui s’y opposent et non ceux de Lac-Mégantic. Mais là aussi les résistances sont nombreuses. «Oui, c’est traumatisant de revoir ce train quotidiennement, mais en même temps, on a vécu avec pendant des décennies avant.» La voie de contournement, elle, mettrait en péril l’approvisionnement en eau en détruisant la nappe phréatique, entre autres.

Vrai problème

Pour ces citoyens rencontrés à Lac-Mégantic, le vrai problème, c’est le laxisme fédéral face aux grandes compagnies ferroviaires. La peur d’Ottawa de freiner un tant soit peu le transport du pétrole sur rail.

Suffit de regarder l’extraordinaire série documentaire de Philippe Falardeau et de Nancy Guérin pour s’en convaincre. Lac-Mégantic: ceci n’est pas un accident démontre de manière convaincante, en quatre épisodes, que, depuis la tragédie du 6 juillet, rien n’a changé dans l’encadrement, par le fédéral, des grandes compagnies ferroviaires. Son laxisme a conduit à d’autres catastrophes ailleurs au Canada; et d’autres sont à prévoir.

Ottawa aime bien s’autoflageller, dans les discours, sur le «colonialisme» dont il a pu faire preuve. Or, l’impunité des compagnies ferroviaires et la pusillanimité des ministres (Denis Lebel, Marc Garneau, etc.) face à celles-ci révèlent une sorte de persistance coloniale inavouée.

Le fédéral, excellent à donner des leçons, par exemple, sur la gestion des soins de santé ou sur la préservation du caribou forestier, s’avère incapable d’appliquer convenablement ses propres règlements pour assurer la sécurité des êtres humains. Qu’on pense seulement au fait qu’Ottawa a refusé de tenir une enquête publique digne de ce nom sur cette catastrophe. Une voie de contournement... des vrais problèmes.