Mollo l’UNESCO

Il n’y a pas que l’UNESCO qui trippe sur l’île d’Anticosti. Moi aussi, je me pâme. Pour la deuxième année, je suis émerveillé par l’originalité, la rareté et le côté mystérieux de ce véritable paradis de chasse au chevreuil. Cette fois à l’extrême est de l’île, ça dépasse l’entendement. En pick-up ou en VTT, jamais je n’aurais cru voir autant de cerfs qui, eux aussi, vivent le nirvana, un habitat unique alors qu’il y a de la bouffe végétale en abondance et ils n’ont de prédateurs que les humains pendant quatre mois entre août et novembre. Pas de coyote, pas de loups, pas d’ours... que des renards aussi sympathiques qu’inoffensifs. Près de la rustique auberge du Lac au Renard, il y a Cantaloupe la charmeuse, une belle femelle mature qui, avec trois ou quatre autres amis chevreuils viennent à la rencontre de Karolane Lapointe, œuvrant en cuisine pour la Sépaq, qui leur propose tout tendrement des restants de pain, de légumes. Les bêtes mangent dans sa main et, jamais loin, quelques renards attendent jalousement leur part. Attendrissant.

L’an dernier, à l’ouest, la chasse avait été difficile, le gibier étant plus rare et plus méfiant sur un territoire fréquenté depuis plus longtemps et abondamment.

Mais ici, c’est incroyable. Dans une seule balade en VTT en un après-midi, j’ai vu plus de 25 cerfs.

AVEC RESPECT

Question votre honneur. Maintenant reconnue comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO, on s’attend à ce que les visites touristiques sur l’île doublent ou même triplent. Or, la question est : est-ce le début de la fin ? Est-ce que le caractère mythique, exclusif et préservé va disparaître ? Il y a les chevreuils, mais il y a aussi des sites, des bords de mer, des canyons, des chutes, des grottes qu’on ne voit pas ailleurs et des cours d’eau d’une pureté cristalline.

On est encore loin d’un Winners à Port-Menier ou d’un Tim service-aux-quatre-roues au milieu d’un sentier, mais vaut mieux prévenir que guérir ou, pire, que souffrir. Anticosti, c’est un joyau du Québec. Déjà, environ 8000 personnes viennent annuellement et pas seulement pour la chasse et la pêche, mais aussi pour voir, admirer. Attention et respect. Cette île, la plus grande du Québec, est unique au monde en son sol et son sous-sol contenant des zones fossilifères considérées comme des témoins parmi les plus importants dans la vie et l’histoire de la Terre.

Avec deux beaux chevreuils dans le congélateur, je commence à m’amouracher, Anticosti.

Merci au guide Olivier Lalonde, au cuisinier Louis Côté et son assistante Karolane Lapointe d’Anticosti pour le bonheur à l’état pur.