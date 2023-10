Mon petit doigt me dit que Cole Caufield marquera 51 buts

La mode est aux statistiques avancées. Désormais, les analyses et les tendances sont décortiquées à l’aide de robots, d’algorithmes et de graphiques. Possiblement que Billy Beane lui- même, précurseur en la matière à l’époque où il était le directeur général des Athletics d’Oakland, n’avait pas prévu pareille révolution.

Et si, pour aller à contre-courant, on utilisait la méthode, aujourd’hui prati- quement révolue, qui se basait sur les observations enregis- trées par le cerveau humain ? À défaut de pouvoir embau- cher un meilleur spécimen, Le Journal a choisi de se servir du mien. Et celui-ci dit, tout comme mon petit doigt, que Cole Caufield marquera 51 buts, du jamais-vu chez le Canadien depuis Stéphane Richer, en 1989-1990. Je vous offre donc le fruit de cette réflexion et vous invite à garder précieusement cet article. Ainsi, vous pourrez me lancer des tomates à la fin de la saison.

Cole Caufield

51 b | 22 p | 73 pts

Nick Suzuki

24 b | 54 p | 78 pts

Sean Monahan

15 b | 29 p | 44 pts

S’il parvient à rester en santé et si l’attaque massive peut produire sur une base régulière, Caufield franchira le plateau des 50 buts pour la première fois de sa carrière. À défaut de miser sur l’ailier parfait pour les deux parfaits complices que sont Caufield et Suzuki, Martin St-Louis se rabattra possiblement sur Sean Monahan, un attaquant de puissance qui s’occupera d’aller chercher le disque pour ses deux compagnons de trio. De plus, Monahan permettra à son entraîneur d’avoir une option supplémentaire pour les mises en jeu à gauche.

Photo Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP

Tanner Pearson

11 b | 18 p | 29 pts

Alex Newhook

14 b | 21 p | 35 pts

Josh Anderson

18 b | 15 p | 33 pts

Les acquisitions de Pearson et de Newhook offriront au Canadien plus de profondeur en attaque. On parle également de deux anciens champions de la coupe Stanley. Durant le calendrier préparatoire, Anderson, bien que discret par moments, a démontré qu’il avait un tir des ligues majeures. Ce sont trois joueurs interchangeables qui peuvent passer d’un trio à l’autre.

Photo Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

Rafaël Harvey-Pinard

14 b | 10 p | 24 pts

Kirby Dach

21 b | 30 p | 51 pts

Juraj Slafkovsky

10 b | 12 p | 22 pts

Un trio qu’on a vu à quelques occasions lors des matchs préparatoires. Une unité qui marie physique, rapidité et fougue. Si Slafkovsky peut sortir de sa coquille, cette combinaison pourrait donner des maux de tête aux défenseurs adverses. Avec l’absence de Christian Dvorak pour amorcer la saison, Dach aura l’occasion de se faire la main au centre. Toutefois, on pourrait finir par le revoir à l’aile du premier trio.

Photo Martin Chevalier

Joel Armia

9 b | 7 p | 16 pts

Jake Evans

7 b | 18 p | 25 pts

Brendan Gallagher

8 b | 10 p | 18 pts

Il y aura beaucoup d’argent sur cette unité. Un peu trop, même. Mais les places dans l’échiquier sont distribuées selon le mérite et non pas en fonction du salaire. Contrairement à Joel Armia, on ne pourra jamais remettre en question le travail de Gallagher, sauf que les blessures du passé commencent à le rattraper. Quant à Evans, il sera surtout utile en infériorité numérique et sera délégué pour les mises en jeu importantes en territoire défensif.

Photo Eric Bolte/USA TODAY Sports

Michael Pezzetta

4 b | 5 p | 9 pts

Un joueur d’énergie, prêt à se défoncer pour l’équipe et ses coéquipiers. Cependant, s’il souhaite garder sa place au sein de la formation, il devra prouver qu’il peut être utile dans d’autres facettes du jeu.

Jesse Ylönen

6 b | 11 p | 17 pts

Il a connu un bon camp. Il a assurément un flair pour l’attaque. Si le directeur général Kent Hughes parvient à se libérer d’un contrat embarrassant, il pourrait obtenir un poste plus régulier. Ce sera alors à lui de sauter sur l’occasion.

Mike Matheson

8 b | 30 p | 38 pts

David Savard

3 b | 19 p | 22 pts

Le duo des grands frères. Bien que conscient de son jeu défensif, Matheson pourra se porter en attaque en sachant que Savard tient le coup derrière. Ce dernier devrait une fois de plus être d’une précieuse aide pour les gardiens du CH avec un nombre de tirs bloqués impressionnant. Pendant que Matheson sera le quart de la première unité d’attaque massive, Savard obtiendra beaucoup de temps de jeu en infériorité numérique.

Photo MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

Kaiden Guhle

6 b | 22 p | 28 pts

Johnathan Kovacevic

4 b | 15 p | 19 pts

En raison de sa fiabilité, Kovacevic semble avoir devancé Harris dans la hiérarchie des défenseurs du Canadien. La communication ente Guhle et lui est très efficace. Avant longtemps, Guhle sera le défenseur le plus complet du Tricolore. Tout aussi fiable que Savard, il peut amener une touche offensive.

Photo Martin Chevalier

Arber Xhekaj

4 b | 9 p | 13 pts

Jordan Harris

3 b | 14 p | 17 pts

Un duo capable de se défendre dans la circulation lourde. On connaît le style physique et agressif de Xhekaj. À ses côtés, Harris, qui ne craint déjà pas la pression des attaquants adverses, jouera avec plus d’aisance.

Photo Martin Chevalier

Mattias Norlinder

4 b | 12 p | 16 pts

Samuel Montembeault

20 victoires | 2 jeux blancs

La progression se poursuitdans son cas. Sa tenue de la saison dernière et pendant le présent camp d’entraînement lui donne le droit de réclamer le titre de gardien numéro un.

Jake Allen

17 victoires | 1 jeu blanc

Photo Martin Chevalier

Christian Dvorak

7 b | 15 p | 22 pts

Opéré au genou droit, il a recommencé à patiner avec ses coéquipiers. Mais son retour au jeu pourrait tarder. À l’ouverture du camp d’entraînement, Hughes avait indiqué que l’attaquant serait absent « un certain temps ».

Chris Wideman

1 b | 5 p | 6 pts

Le reverrons-nous dans l’uniforme du Canadien ? Wideman soigne présen- tement une blessure au dos. Comme les absents ont toujours tort, il pour- rait bien perdre son poste au profit de Norlinder.

