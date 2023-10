Northvolt: le Québec ne sait plus ce qu’est une nouvelle usine

Le projet d’usine de batteries de Northvolt devrait-il être soumis à une étude du BAPE? Au fond, cela pourrait paraître logique. Nous nous sommes donné une procédure pour étudier de tels projets.

Or, qui sait combien de projets d’usines le BAPE a approuvés? La vérité, c’est que le BAPE en a très peu étudié. Pourquoi? Pour la simple raison que le Québec n’a presque pas vu de nouvelles entreprises intéressées à établir une usine ici depuis 20 ans. C’est une tragédie pour quiconque s’intéresse à la prospérité du Québec.

Voilà la véritable histoire: le Québec est un désert d’investissement industriel. Bien que nous ayons des ressources naturelles, presque aucune entreprise n’a fait le choix de construire une usine au Québec depuis 20 ans.

Le désert

Je vous fais l’historique des projets d’investissements industriels de nouvelles entreprises dans les dernières années. (J’exclus les agrandissements et transformations d’entreprises existantes.)

En 2018, le BAPE a étudié et approuvé avec réserves le projet de transformation de concentré de fer de BlackRock, au Saguenay. La liste est finie. Total: un.

En 2013, il avait étudié un projet d’usine d’engrais chimique à Bécancour. Le projet ne s’est jamais réalisé.

Et pour retrouver le précédent, il faut remonter à plus de 20 ans, soit au projet d’usine de panneaux gaufrés de Béarn au Témiscamingue en l’an 2000.

En étirant la définition, on pourrait inclure le projet portuaire d’Énergie Saguenay, qui a une dimension industrielle. Le BAPE a dit non et a enterré le projet.

Le BAPE étudie des projets de travaux routiers majeurs, des agrandissements de dépotoirs et des parcs éoliens. Mais des projets d’usines, c’est incroyablement rare. Est-ce que le fonctionnement et les délais du BAPE sont adaptés à la vie concurrentielle des manufacturiers de notre époque dans un secteur comme les batteries? J’en doute fort.

Le vrai problème

J’entends des opposants et des partis d’opposition crier au scandale si Northvolt n’est pas soumis à une étude du BAPE. Le vrai scandale est ailleurs, soit dans le fait que le Québec ait été boudé, pendant autant d’années, par tous les investisseurs sur terre.

Je me souviens de m’être époumoné, en politique comme à la télé, sur le fait que le Québec n’obtenait pas sa part des investissements privés au Canada. Nous étions 23% de la population, et nous récoltions 13% des investissements privés non résidentiels. C’est ça qui est grave.

Quel a été le résultat? À la fin des années Charest, Statistique Canada présentait des chiffres sombres. Le Québec était devenu la province la plus pauvre au Canada. Momentanément, le revenu moyen des ménages était plus bas ici qu’à l’Île-du-Prince-Édouard.

Aujourd’hui, face à un projet industriel majeur, nous réagissons comme des Terriens qui verraient atterrir un vaisseau extraterrestre. Certains ont peur, certains sont excités, mais tous sont tétanisés devant l’inconnu. Nous en avons si peu vu depuis une génération.