Problème d'accès aux soins en santé mentale: huit pistes de solution pour vider les listes d'attente

Ce ne sont pas les idées qui manquent pour améliorer l’accès aux soins en santé mentale. Face à la crise, le gouvernement, les chercheurs, les facultés et les intervenants tentent par tous les moyens de vider les listes d’attente. Voici huit pistes.

1. 25 000 $ pour travailler au public

En réponse au rapport David, Québec a créé, en juin dernier, une bourse de 25 000 $ pour les étudiants qui s’engagent à travailler dans le réseau public à raison de trois jours par semaine, pour une période de deux ans.

Cela s’ajoute à une autre bourse de 25 000 $ pour les internats, portant l’aide de Québec à 50 000 $.

La mesure n’est pas sans rappeler la somme de 12 000 $ par personne offerte pour former 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires au plus fort de la pandémie ou les incitatifs financiers proposés aux étudiants en soins infirmiers.

Photo d'archives

2. Du privé payé par la RAMQ

En novembre 2020, Québec a débloqué 25 millions $ pour payer des séances en pratique privée, dans le but de désengorger un réseau public dépassé par les impacts de la pandémie. Le montant s’inscrivait dans une enveloppe plus large de 100 millions $ en santé mentale.

Malheureusement, l’idée n’a pas eu l’effet escompté. Au printemps 2022, Radio-Canada rapportait que seuls 3,75 millions $ avaient été utilisés, alors que le programme avait pris fin, parce que Québec avait trop tardé à mettre le tout en place.

Pour la présidente de l’Ordre des psychologues du Québec, le recours au privé constitue toujours une des pistes de solution possibles. « On sait ce qui a achoppé la première fois, on pourrait travailler de concert et collaborer », note la Dre Christine Grou.

3. Mieux payer nos psys

Un psychologue qui sort de l’école doit faire un choix : opter pour le public avec un taux horaire de 28,33 $ à l’entrée (52,88 $ au sommet de l’échelle) ou se diriger en cabinet privé où les tarifs varient de 120 $ à 180 $ pour une séance de 50 minutes.

« L’aspect salarial, il n’est pas minime. C’est extrême », note la Dre Karine Gauthier, fondatrice de la Coalition des psychologues du réseau public québécois.

« L’aspect salarial, il n’est pas minime. C’est extrême » – Dre Karine Gauthier , présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois Photo Courtoisie Karine Gauthier

Pire, les cas sont souvent plus compliqués dans le réseau public, parce que le privé n’est pas équipé pour prendre en charge les patients plus complexes, qui doivent être suivis par une équipe multidisciplinaire.

4. Hausser les admissions

100 doctorants en psychologie de plus chaque année. C’est l’objectif que Québec doit viser, affirme l’ex-ministre Hélène David, au terme des travaux de son comité sur l'optimisation de la formation en santé mentale. L’objectif est ambitieux, alors que les universités en forme environ 250 annuellement.

Même si le Québec compte énormément de psychologues per capita, il en manquera près de 1000 d’ici cinq ans dans le réseau de la santé, rappelle Mme David en entrevue.

« Ça signifierait d’embaucher à peu près tout ce qui sort par année [des universités] et qui devient membre de l’Ordre des psychologues du Québec », illustre-t-elle.

Mais la facture sera importante, puisqu’il faudra embaucher des professeurs, superviser les stages, offrir des bourses, voire créer de nouvelles infrastructures. « Il faut que la ministre [de l’Enseignement supérieur] lance le message que l’argent est au rendez-vous rapidement », dit Mme David, sans pour autant chiffrer la somme nécessaire.

5. Formations accélérées, parcours variés

Présentement, devenir psy requiert un baccalauréat suivi d’un doctorat de quatre ans, sans passer par la maîtrise.

Afin d’accélérer le processus, l’Université de Sherbrooke souhaite créer une voie rapide afin de diplômer des psychologues en moins de sept ans. «Parce qu’on aura tellement bien homogénéisé les cours entre le bac et le doctorat, il n’y aura pas deux fois les mêmes cours», souligne Hélène David.

Mais il faut aussi valoriser les 5 000 à 7 000 étudiants présentement inscrits au bac en psychologie, dont la vaste majorité n’ira pas jusqu’au doctorat.

Pour s’en assurer, l’Université Laval étudie la création d’un microprogramme de 2e cycle afin de former des agents de relation humaine, qui viennent en appui aux psychologues dans le réseau. L’institution envisage également de créer un autre microprogramme, en 2025, afin de former ses étudiants aux deux premiers paliers du Programme québécois des troubles mentaux, soit l’autosoin et l’autogestion.

6. Autosoins

Afin de délester les professionnels, Québec mise en partie sur les guides d’autosoins, dans le cadre du Programme québécois pour les troubles mentaux. Comme son nom l’indique, ceux-ci consistent à utiliser du matériel thérapeutique (guides, livres, exercices, applications mobiles/tablettes électroniques, capsules vidéo) avec l’aide ou non d’un intervenant.

Professeur en psychoéducation à l’Université de Montréal, Steve Geoffrion voit cette approche d’un bon œil, malgré ses limites. Elle permet d’outiller les patients avant et pendant la crise.

« Ce n’est pas une baguette magique ni de la thérapie ou de la pharmacologie, prévient-il, mais ça permet de conserver une forme de résilience dans l’adversité. »

Autre avantage, l’accompagnement peut se faire avec des professionnels autres qu’un psychologue, comme un psychoéducateur ou un ergothérapeute, par exemple.

Steve Geoffrion insiste toutefois, les autosoins sont beaucoup plus efficaces si les principes sont intégrés avant la crise, plutôt que pendant. Si on s’y prend trop tard, ils demeurent efficaces, mais de façon modérée. « C’est comme un Tylenol quand tu as mal à la tête », illustre-t-il.

7. Des parents pour aider d’autres parents

Seul un parent qui est passé par là comprend vraiment le défi de vivre avec un enfant atteint d’un trouble grave de santé mentale.

Manon Proulx a parcouru un long chemin avant de faire la paix avec la vie difficile de son fils, Jonathan, souffrant de schizophrénie. Aujourd’hui âgé de 28 ans, le jeune homme « erre » entre les sofas d’amis et les refuges, en plus de consommer des drogues dures.

Au fil des ans, la mère a surmonté la honte qui l’empêchait de parler des problèmes de son fils à sa famille. Mme Proulx est également allée chercher de l’aide auprès d’une psychologue et de la Maison Jean Lapointe, afin d’éviter de sombrer avec lui.

« Ce que j’ai réalisé, c’est que, comme parent, tu deviens codépendant du problème de ton enfant. Tu te mets à avoir des comportements qui ne sont pas normaux », illustre-t-elle.

Afin de redonner au suivant, Manon Proulx participera d’ici peu au programme Pairs aidants afin d’accompagner des parents vivant une situation similaire. « C’est un soutien qui part d’un vécu, explique-t-elle. Tu as beau avoir tous les diplômes possibles, ce n’est pas la même approche. »

Photo Patrick Bellerose

8. Des séances en groupe

Le CLSC de L’Ancienne-Lorette a mis sur pied des séances de groupe pour répondre à l’anxiété croissante chez les adolescents après la pandémie.

« Beaucoup de parents ont remarqué une cassure chez les jeunes qui ont été à la maison durant plusieurs mois », explique la psychoéducatrice Annabel Marcoux.

Avec sa collègue, Sarah Carpentier, elle mène les ateliers du programme Hors-Piste Expédition+ destinés aux adolescents de 14 à 17 ans, créés par le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale de l'Université de Sherbrooke.

« Les jeunes qui vivent de l’anxiété peuvent se sentir isolés », note Sarah Carpentier. L’approche par séances en groupe vient « normaliser » ce qu’ils vivent.

Le tout est complété par une participation des parents à des ateliers en parallèle, afin de les équiper pour mieux accompagner leurs enfants.

Après une première cohorte cette année, le CLSC de L’Ancienne-Lorette note que plus de la moitié des participants n’ont pas eu besoin d’être orientés vers d’autres ressources.

Photo Patrick Bellerose

Ressources Ressources Vous avez besoin d’aide ? Composez le 811 et choisissez l’option 2

Pour trouver une ressource en santé mentale : sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/sante-mentale/

Accompagnement pour les proches d’une personne vivant un enjeu de santé mentale : avantdecraquer.com

Pour trouver un organisme communautaire, composez le 211

Listes d’attente en santé mentale POURSUIVEZ VOTRE LECTURE

À voir aussi :