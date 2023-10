Sandbanks: 21 choses à faire dans le Prince Edward County en Ontario

À environ 4h de route de Montréal, sur une presqu’île de l’Ontario, se trouve un comté à la réputation douce et branchée: le Prince Edward County.

Surnommée PEC ou simplement «The County», cette région est connue pour son parc provincial Sandbanks, ses vignobles, ses antiquaires, ses marchés fermiers et ses restos «de la ferme à la table». Ses principales villes Picton, Wellington et Bloomfield regorgent de belles petites adresses. On les découvre en plein été pour profiter du soleil ou durant les beaux jours d’automne pour plus de tranquillité.

Voici 21 choses à faire pour goûter l’ambiance du comté de Prince Edward en Ontario:

1. Flâner sur les plages du parc provincial Sandbanks

Le lac Ontario a de vraies reflets turquoise dans le comté de Prince Edward; on dirait presque la mer! Pour en profiter, de nombreux visiteurs choisissent le parc Sandbanks et ses grandes plages de sable fin. Parmi celles-ci, la Outlet Beach, qui fait deux kilomètres de long, la Lakeshore Beach, plus isolée, et la Dunes Beach, qui permet de s’aventurer dans de hautes dunes dorées. Le parc abrite aussi des sentiers pour se dégourdir les pattes et une foule de terrains de camping.

2. Dormir comme un prince au nouveau Royal Hotel

Situé à Picton, plus grande ville du comté avec 4500 habitants, l’hôtel boutique The Royal est un must. Il a ouvert ses portes en mai 2022 dans un édifice victorien de la rue principale datant de 1879. Entièrement refait avec un chic et un souci du détail remarquable, il propose 33 chambres d’un total confort ainsi qu’une piscine extérieure, un café, un resto avec terrasse, un spa et divers petits espaces où relaxer.

3. Manger des huîtres au Sand and Pearl Fish Shack and Oyster Bar

Tout près du parc provincial Sandbanks, ce resto décontracté est un classique de la région. Quand il fait beau, on s'installe sur la terrasse dans la grande cour intérieure pour déguster des huîtres, un ceviche, une guedille au homard ou un tempeh ‘n chips. On profite, en soirée, du grand feu de camp allumé par l’équipe de l’établissement. Le Sand and Pearl est ouvert seulement durant la saison estivale.

4. Chiner chez les antiquaires

Amateurs de trouvailles vintage, vous serez aux anges dans le comté de Prince Edward. On y croise tous les types de brocanteurs et antiquaires. MacCool's Re-Use, The Local Store et Retrospective ne sont que quelques noms à retenir pour des vêtements, objets ou meubles rétro.

5. Se délecter de la cuisine inspirée du chef Albert Ponzo

C’est dans la salle à manger du Royal Hotel que l’on peut goûter les créations inspirées de l’Italie et du Prince Edward County du chef Albert Ponzo. Ici, presque tous les légumes et autres ingrédients frais proviennent de la ferme bio des propriétaires de l’hôtel, Edwin County Farms, située à proximité. À essayer sans hésiter: les arancinis (dont on aurait pu se nourrir exclusivement!), la salade de kale au subtil sirop d’érable, les agnolotti del plin et n’importe quel accompagnement de légumes du jour. Coup de cœur également pour les seadas, un dessert de la Sardaigne avec du miel provenant des ruches du chef lui-même.

6. Prendre une bouchée près des vignes au vignoble Grange of Prince Edward

Le comté de Prince Edward compte une quarantaine de vignobles. Le Grange of Prince Edward vaut le détour pour ses produits mais aussi pour l’immense grange de bois ancienne où il nous accueille. Sur place, on peut non seulement faire une dégustation, mais aussi commander un verre de vin «à emporter» sur le domaine, se composer un pique-nique à la boutique ou encore profiter d’un nouveau concept de table en plein air, à l’orée des vignes.

7. Fuir les foules au parc provincial North Beach

Le parc Sandbanks est magnifique mais il est aussi très achalandé. Son voisin, le parc North Beach, a la réputation d’être plus tranquille. Vous découvrirez là aussi des plages sablonneuses et des eaux propices à la baignade durant la belle saison.

8. Découvrir les marchés fermiers de Wellington et de Picton

Vous croiserez une foule de fermes et de kiosques de fruits et légumes lors de vos promenades dans le comté. Mais pour tout découvrir en un seul endroit, les marchés fermiers du week-end sont à ne pas manquer. À Wellington, le réputé Wellington Farmers Market se tient tous les samedis avant-midi de l'été. À Picton, le Picton Town Hall Farmers Market prend plutôt place les dimanches matins. De la mi-mai à la mi-octobre.

9. Déguster des bulles chez Hinterland Wine Company

Le vignoble Hinterland ne produit que des vins mousseux. On peut s’offrir une dégustation de deux ou trois nectars dans une jolie salle de dégustation ouverte sur l’extérieur et sur les vignes. On pourra d’ailleurs vous aider à choisir vos échantillons selon vos préférences en matière de bulles: style champagne, prosecco, moscato d’asti, rosé.

10. Faire du vélo sur la ​​Millenium Trail

Se promener à vélo dans le comté est un petit bonheur, notamment pour papillonner d’un vignoble à l’autre (si on modère ses dégustations du moins!). La Millenium Trail est une longue piste cyclable et piétonne de 46 kilomètres qui relie différents secteurs du PEC et traverse de multiples paysages. On peut la rejoindre facilement à partir de Picton, Wellington, Bloomfield et Consecon.

11. Boire des cocktails sur la terrasse du Drake Devonshire

L’hôtel boutique et restaurant Drake Devonshire a ouvert ses portes en 2014 directement sur le bord du lac Ontario, à Wellington. C’est un lieu tout à fait original où l’art contemporain règne en maître. Son restaurant avec vue sur les flots est un incontournable, tant pour ses cocktails que ses brunchs ou ses soupers. Réservez!

12. Commander une bière (et une pizza) à la Midtown Brewery

Au cœur du petit village de Wellington, cette microbrasserie sert des bières délicieuses depuis 2017, mais aussi de belles pizzas cuites sur feu de bois et des petits plats comme des tartines, salades ou mezze. Les familles, incluant leurs membres canins, y sont les bienvenues.

13. Aller se chercher un café au Counter Bar

Le Royal Hotel de Picton n’a pas seulement des chambres et un resto, il a aussi un petit comptoir café qui sert de bons breuvages pour emporter ainsi que des viennoiseries et pains maison. L’endroit rassemble clients de l'hôtel, «locaux» et voyageurs.

Une autre option pour une dose de caféine «sur le fly» : le Beacon Bike and Brew, un café cycliste à quelques pas de là, au cœur de Picton.

14. Passer un bon moment au Vic Social

Autrefois un petit café, le nouveau Vic Social est à la fois un resto, une terrasse, un bar, une piste de danse et un endroit où jouer à des jeux de société rétro! Bref, c’est un lieu de rassemblement pour tous, dont l’atmosphère se veut un clin d'œil aux années 1970, 1980 et 1990. Vous pouvez notamment y déguster des burgers et des milkshakes. Au coeur de Picton.

15. Rencontrer les artistes du comté le long de la Arts Trail

Les studios d’artiste et galeries d’art ne manquent pas dans le Prince Edward County. La Arts Trail ou Route des arts en répertorie une dizaine pour vous aider à vous créer un road trip artistique selon vos envies. N’hésitez pas à mettre la Oeno Gallery, la Andara Gallery et la Sybil Frank Gallery à votre itinéraire pour de belles découvertes.

16. Veiller «tard» au Koenji Whisky Bar

Vous le constaterez rapidement, même en haute saison, tout ferme tôt dans le County. Mais on peut étirer la soirée (jusqu’à 23h ou minuit selon les jours) dans ce petit bar de Wellington qui propose des whiskys de partout dans le monde, des cocktails et un menu inspiré du Japon.

17 Prendre une verre de cidre chez Stock and Row

Il n’y a pas que des vignobles dans le comté, il y a aussi des microbrasseries, des distilleries et des cidreries. La cidrerie Stock and Row, à Bloomfield, vous accueille sur sa ferme pour des dégustations de cidres mais aussi des bières et des cocktails, et ce, au bord des vignes et des pommiers.

18. Faire un tour à au vignoble Closson Chase Winery

Ce vignoble situé à Hillier est facile à repérer: sa belle grange mauve attire tous les regards. Ici aussi, un bar de dégustation vous attend tout près des vignes. Vous pourrez y goûter les Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Gris que le Closson Chase Winery produit depuis maintenant plus de 20 ans.

19. Poser ses valises dans le motel rétro chic Drake Motor Inn

Pour un séjour non conventionnel et digne des motels rétro rénovés de la Californie, pensez au Drake Motor Inn. Ce n’est pas le seul motel revampé du comté, mais son design coloré à la Mad Men nous donne l’impression d’être dans les pages d’un magazine des années 1960. Il s’agit d’une propriété sœur de l’hôtel boutique Drake Devonshire.

20. Magasiner des objets en céramique au Yellow Studio

Un peu partout dans la région, mais principalement à Picton, les visiteurs découvrent de nombreuses petites boutiques locales et studios d’artisan. Ici, vous trouverez des vases, assiettes, bols et autres objets en céramique. Vous aurez peut-être envie de repartir avec un souvenir du County?

21. S’offrir des tapas chez Bocado

Pan con tomate, jambon ibérique, croquetas, pieuvre à la galicienne, assiette de paella... Ce sont de multiples tapas et plats espagnols qui vous mettront l’eau à la bouche chez Bocado, un restaurant de Picton qui a ouvert ses portes il y a deux ans. Comme sur toutes les bonnes tables du coin, vous retrouverez des produits locaux de saison.

À savoir

Le PEC est situé à 4h de route de Montréal et 2h de Toronto, environ.

Tout ferme tôt dans le County; vérifiez bien les horaires des vignobles généralement ouverts seulement durant le jour ainsi que des restaurants, microbrasseries et autres pour ne pas avoir de surprises.

Les hébergements sont plutôt chers dans cette région; voyagez légèrement hors saison vous permettra de substantielles économies.

Si vous voyagez hors saison, sachez que plusieurs commerces ou attractions risquent d'être fermés.