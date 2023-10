[PHOTO] Soirée à West Palm Beach

Sur la route dans l’État de la Floride, une halte s’impose. West Palm Beach est un nom que j’ai entendu à maintes reprises par les Québécois et spécialement par les « snowbirds ». Il n’en fallait pas plus pour piquer ma curiosité et faire un arrêt pour la soirée et profiter d’une nuit de repos. Située dans la banlieue métropolitaine de Miami comptant environ six millions d’habitants, West Palm Beach demeure un lieu à échelle humaine avec une population estimée à 118 122 résidents. Néanmoins, le portrait n’a pas toujours été rose. Déjà, cet endroit détenait une réputation peu reluisante en matière de criminalité et de consommation de drogues, dont le crack. Certains l’appelaient la « war zone ». À l’aube de l’an 2000, des investissements importants ont été réalisés pour revitaliser ce quartier, aujourd’hui surnommé « the Square ». Malgré certaines sagas financières, grâce aux travaux effectués, l’endroit est dorénavant très fréquenté par les vacanciers. Ce quartier de boutiques et de restaurants prend des allures inspirées de l’Europe de l’Ouest, de la Méditerranée, et même de Venise. Pour mettre en valeur son ambiance architecturale, l’heure bleue me semble parfaite. Il s’agit de patienter trente minutes après le coucher du soleil. Un ciel bleu nuit se révèle, tandis que les lumières éblouissent la ville. Tout à coup, l’effet devient vraiment spectaculaire.

Appareil : Canon EOS 6D

Objectif : EF 17-35mm

Exposition : 2 sec. À F/6,3

ISO : 100