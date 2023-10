Tensions Israël-Gaza: Moscou appelle à un «cessez-le-feu immédiat»

La Russie a appelé samedi les Israéliens et les Palestiniens à un «cessez-le-feu immédiat», en exprimant sa «plus grande préoccupation», après l'offensive du Hamas contre Israël.

«Nous appelons les parties palestinienne et israélienne à un cessez-le-feu immédiat, à renoncer à la violence et à faire preuve de la retenue nécessaire», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué.

«Moscou exprime sa plus grande préoccupation par une brusque aggravation de la situation dans la zone du conflit israélo-palestinien», a-t-elle indiqué, en soulignant que ce conflit «ne peut être réglé par la force, mais uniquement par des moyens politico-diplomatiques».

AFP

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères et émissaire du Kremlin pour le Proche-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov, a annoncé plus tôt dans la journée que la Russie était «en contact» avec toutes parties concernées, à savoir «avec les Palestiniens, les Israéliens et les Arabes» pour les appeler à la «retenue».

«Si on s'attendait à cela, on l'aurait empêché», a-t-il affirmé, cité par l'agence Interfax.