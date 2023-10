Toujours plus d’antidépresseurs chez les jeunes

Les jeunes Québécois sont toujours plus nombreux à avoir recours aux antidépresseurs, notamment pour contrer l’anxiété, un phénomène qui inquiète des pédiatres qui déplorent que les ressources d’aide en santé mentale soient souvent difficiles d’accès.

Le nombre de jeunes de 17 ans et moins à qui on prescrit ces médicaments a continué d’augmenter en 2022, malgré le contexte post-pandémique : on en compte désormais près de 8200, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente (voir détails plus bas).

Les antidépresseurs peuvent être utilisés en cas de dépression, mais ils peuvent aussi souvent servir à traiter les troubles anxieux, indique la pédiatre Valérie Labbé.

Cette médecin n’est pas étonnée par ces chiffres, qui correspondent à ce qu’elle constate au quotidien : une « augmentation fulgurante » des jeunes « qui ne vont pas bien », décrit-elle.

La majorité des jeunes patients qui défilent dans son bureau avec leurs parents la consultent pour des problèmes de santé mentale.

« Il y a une véritable pandémie d’anxiété et de détresse chez les jeunes et leurs parents », affirme-t-elle.

La première ligne devrait toujours être la psychothérapie et les interventions psychosociales, mais la demande est tellement grande que les ressources disponibles ne peuvent répondre à tous les besoins, ajoute-t-elle.

La médication devient alors une solution «de dernier recours». «Il nous arrive de plus en plus souvent de l’utiliser dans des situations où l’enfant est très souffrant et se retrouve dans une situation de grand dysfonctionnement», affirme-t-elle.

Le recours à la médication, qui devrait toujours être accompagné d’un suivi par un intervenant en santé mentale, ne doit toutefois jamais être pris à la légère puisque le sevrage par la suite pourrait être difficile, ajoute Dr Labbé.

« Un pansement sur le bobo »

Le son de cloche est semblable du côté du pédiatre Jean-Benoît Bouchard. « Nos jeunes souffrent et parfois, ils n’ont pas les ressources psychologiques pour les aider », alors « on essaie de mettre un pansement sur le bobo », dit-il.

« Les médecins sont probablement un peu plus disponibles que les intervenants psychosociaux actuellement », ce qui peut expliquer la hausse, ajoute-t-il.

Prévention à l’école

Pour remédier à la situation, la « prévention universelle » à l’école devrait être « un must », tant au primaire qu’au secondaire et au cégep, affirme de son côté la psychologue et professeure à l’UQAM Diane Marcotte, qui a mis sur pied un programme pour contrer l’anxiété chez les cégépiens.

L’objectif est de cibler tous les élèves pour prévenir les problèmes de santé mentale en amont, ce qui pourrait contribuer à « désengorger les services individuels » qui ne peuvent répondre à la demande, affirme-t-elle.

C’est d’ailleurs une approche mise en branle dans une école primaire de Québec, où tous les élèves ont été initiés à la méditation et à la pleine conscience (voir autre texte plus bas) en début d’année.

Les pédiatres consultés par Le Journal rappellent de leur côté l’importance des bonnes habitudes de vie, qui peuvent faire une énorme différence dans la vie d’un jeune.

« C’est important que les jeunes lâchent le cellulaire et les jeux vidéo, qu’ils fassent du sport, qu’ils mangent bien et qu’ils dorment bien », résume le Dr Bouchard.

USAGE D’ANTIDÉPRESSEURS CHEZ LES JEUNES QUÉBÉCOIS

Nombre de jeunes de 17 ans et moins

2022 : 8196

2021 : 7453

2020 : 6043

2019 : 5228

Une hausse importante depuis des années

En 2014, 2931 jeunes avaient recours aux antidépresseurs

Source : Régie de l’assurance maladie du Québec

Des écoles multiplient les efforts pour contrer l’anxiété chez les jeunes

Dans les écoles, les initiatives se multiplient pour contrer l’anxiété chez les jeunes, parfois dès le primaire, comme dans une école de Québec où tous les élèves ont reçu en début d’année un atelier d’introduction à la méditation.

Dans une classe de troisième année de l’école Saint-Michel, située dans le quartier Sillery, l’intervenante Sophie Paquet demande aux élèves pourquoi on peut faire de la méditation. Les mains se lèvent. « Pour se calmer », lance une élève. « Pour se sentir bien », répond une autre.

Après quelques exercices de respiration, Mme Paquet invite les enfants à plonger dans leur imaginaire pour se construire une « cabane » dans leur tête, où ils se sentent bien et où ils peuvent retourner quand ils en ont envie. Visiblement, l’exercice plaît à plusieurs.

Ces ateliers de méditation, auxquels tous les élèves de la maternelle à la sixième année ont participé en début d’année, reposent sur une initiative de l’enseignante de musique Nathalie Bérubé, qui expérimente elle-même la méditation avec ses élèves depuis trois ans.

Photo Stevens LeBlanc

« J’y crois beaucoup, je vois des résultats concrets. Ça aide les élèves et ils en redemandent », dit-elle.

La pédiatre Valérie Labbé salue ce type d’initiative, qui mise sur une approche de prévention universelle.

« Il faut en venir à envisager des interventions dans les écoles pour tous et en particulier pour ceux qui en ont le plus besoin », dit-elle.

De son côté, la professeure à l’UQAM Diane Marcotte indique que la méditation « a des effets positifs de façon générale sur plusieurs tranches d’âge ».

Il existe toutefois « plusieurs autres stratégies » pour prévenir l’anxiété et la dépression chez les jeunes, « qui peuvent être enseignées par des intervenants en santé mentale à des profs » qui peuvent à leur tour les transmettre aux élèves, indique-t-elle.

Le développement des habiletés sociales est aussi primordial, ajoute Mme Marcotte.

De son côté, l’Association des médecins psychiatres du Québec a réclamé en 2019 l’introduction d’un cours d’éducation à la santé mentale dans les écoles, une demande qui est restée lettre morte.