Trophée Calder: Connor Bedard aura de la compétition

Il y a longtemps qu’une classe de recrues n’a pas suscité autant d’engouement. Oui, il y a Connor Bedard, mais il ne sera pas seul. Voici les cinq autres joueurs ayant les meilleures chances de remporter le trophée Calder au terme de la prochaine saison.

Luke Hughes

20 ans | Défenseur | Devils

Photo Elsa/Getty Images/AFP

Le frère de Jack Hughes a fait une entrée fracassante la saison dernière, récoltant quatre points à ses cinq premiers matchs dans la LNH. Après l’avoir laissé de côté pour la majorité des séries, les Devils semblent prêts à lui confier une place dans le top 4 à la défense ainsi que du temps de jeu en avantage numérique. Il est le quart-arrière d’avenir de l’équipe.

Adam Fantilli

18 ans | Centre | Blue Jackets

Photo Jason Kempin/Getty Images/AFP

Sélectionné au troisième rang du dernier repêchage, Fantilli a démontré durant les matchs de présaison que la transition de la NCAA à la LNH devrait se faire sans trop de problèmes. Fantilli aura l’occasion de se faire valoir dès ses premiers pas dans le circuit Bettman, et la chimie qu’il a commencé à créer avec Patrik Laine durant le camp laisse entrevoir de belles choses.

Logan Cooley

19 ans | Centre | Coyotes

Un nom que les partisans du Canadien risquent d’entendre à profusion cette saison, puisqu’on le comparera inévitablement avec Juraj Slafkovsky, que le Tricolore a réclamé au premier rang en 2022, alors que Cooley était disponible (il a été sélectionné au troisième rang, finalement). Le jeune attaquant américain a déjà fait parler de lui dans les parties hors-concours en inscrivant un but qui fera partie des jeux de l’année.

Devon Levi

21 ans | Gardien | Sabres

Photo Bruce Bennett/Getty Images/AFP

La dernière fois qu’un gardien a remporté le trophée Calder, c’était en 2009 avec Steve Mason. On ne sait toujours pas si Levi sera l’homme de confiance des Sabres pour entamer le calendrier régulier, mais tout porte à croire qu’il jouera sa part de matchs. Plusieurs estiment que Buffalo est prêt à atteindre le niveau supérieur, et Levi pourrait être un morceau important dans les succès de l’équipe.

Matthew Knies

20 ans | Ailier gauche | Maple Leafs

Photo Claus Andersen/Getty Images/AFP

Knies a disputé quelques matchs dans la LNH à la fin de la dernière saison et son impact a été immédiat. Ce qui pourrait jouer en sa défaveur, c'est la congestion à l'attaque chez les Leafs. Toronto, possède plusieurs talents offensifs d'élite et il sera difficile pour Knies d'obtenir autant d'occasions en avantage numérique que certaines recrues de cette cuvée. Néanmoins, il s'agit d'un nom à surveiller, surtout s'il finit par aboutir à la gauche d'Auston Matthews et de Mitch Marner.