Un prix Nobel pour une femme «badass»

Le prix Nobel de la paix a été remis hier à l’Iranienne Narges Mohammadi, qui milite depuis des années pour les droits de la personne dans son pays.

Malheureusement, madame Mohammadi n’a pu aller chercher son prix à Stockholm ni remercier les membres de l’Académie Nobel car elle croupit dans une prison en Iran.

Pourquoi? Parce qu’elle a commis un crime affreux, ignoble, horrible : lutter contre le port obligatoire du voile.

ÇA, C’EST LE PATRIARCAT!

Pendant ce temps, qu’a dit Gabrielle Bouchard, la présidente de la Fédération des femmes (oui, oui, DES FEMMES) du Québec, en novembre 2019, il y a seulement quatre ans?

Que le voile, c’était «badass».

Oui, madame.

«Badass».

Madame Bouchard invitait même les Québécoises de toutes religions (et même celles qui ne croyaient à rien) à le porter lors d’une manif!

Il faut dire à sa décharge que madame Bouchard (une transgenre) n’est pas née femme. Elle est née homme et a choisi de devenir une femme. Elle ne sait donc pas ce que les femmes qui sont opprimées tous les jours de leur vie parce qu’elles sont NÉES femmes vivent.

Reste que je rêverais de voir madame Bouchard – qui n’est plus à la tête de la FFQ – expliquer à madame Mohammadi (une femme qui, comme la majorité des Iraniennes, est prête à risquer sa vie pour ne plus avoir à porter ce signe infâme sur la tête) en quoi le voile islamique est «badass».

Capture d'écran, https://www.canada.ca

Qu’est-ce qui rend ce bout de tissu si fantastique?

Le fait qu’il dise haut et fort que les femmes sont inférieures aux hommes?

Le fait qu’il décrète à qui veut l’entendre que les femmes devraient cacher leur sexualité?

Le fait qu’il clame que les femmes qui refusent de le porter sont impures? Faciles? Souillées?

C’est ça qui est «badass »?

Le fait que dès que des islamistes entrent dans un village, la première décision qu’ils prennent est d’obliger toutes les femmes et toutes les filles à se voiler?

Histoire de montrer à tout le monde que les «boys» sont arrivés en ville?

Le fait que le voile est un drapeau que les fous d’Allah plantent sur la tête de leur femme quand ils prennent les commandes?

LE VOILE, C’EST COOL!

Au moment où vous lisez ces lignes, madame Mohammadi craint pour sa vie dans une geôle infecte.

Et Dolce & Gabbana, la grande bannière de mode italienne, fait la promotion de sa «ligne de vêtements pudiques pour les femmes qui ont du goût et aiment le luxe».

Vous savez comment on appelle les jeunes femmes à la mode qui tripent sur le voile islamiste et qui, sur Instagram, adorent publier des photos d’elles avec un voile sur la tête, un sac griffé à la main et des talons hauts aux pieds?

Les «hijabistas».

Ou les «mipsters», pour «Muslims Hipsters».

Cool, non?

On imagine déjà ce que les geôliers de Narges Mohammadi lui disent, en feuilletant le dernier Vogue ou le dernier Elle Québec (qui, en 2011, publiait un reportage ahurissant sur «les jolis foulards tendances» d’une designer de hijabs qui, Oh My God, avaient «la particularité de descendre plus sur la poitrine»):

«Regarde, en Occident, le voile est cool! Pourquoi tu ne le portes pas?»

On aimerait que nos féministes, si rapides à dénoncer le patriarcat (surtout lorsqu’il est blanc), applaudissent Narges Mohammadi.

Mais non.

Trop occupées à lutter «courageusement» contre le sexisme de la langue française.

Ou à vanter l’ouverture à la diversité du gouvernement fédéral qui, sur son site, cette semaine, publiait une photo montrant fièrement six femmes voilées, dont une qui porte le voile intégral.

DES TRAFIQUANTS LÉGAUX

Tout comme le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement Legault veut forcer les entreprises pharmaceutiques à payer pour les coûts engendrés par la crise des opioïdes dans le système de santé.

C’est une sacrée bonne nouvelle!

Car il y a une différence entre prescrire des opioïdes pour alléger la souffrance de gens en fin de vie, et en prescrire pour soulager les maux de dos!

C’est bien beau, mettre les trafiquants de drogues en prison, mais quelle est la différence entre ces bandits... et des entreprises qui «poussent» la vente d’opioïdes comme si c’étaient des aspirines?

SOL EST « STRADINAIRE »!

Sol Zanetti de Québec solidaire a créé un mini-scandale en gonflant – puis en dégonflant – une balloune bleue en pleine Chambre, afin d’illustrer «le dégonflement» du nationalisme de la CAQ.

Personnellement, j’ai trouvé ça plutôt drôle.

Je comprends que ça heurte «le protocole» et les «convenances», mais un peu d’humour, bordel!

Cela dit, un député de la CAQ pourrait imiter monsieur Zanetti et faire la même chose avec une balloune orange...

Car avec seulement 17% des votes à l’élection partielle de Jean-Talon, QS devrait se garder une petite gêne.

On est loin d’un Zeppelin!

LES ENTREPRISES NE SONT PAS TOUTES ÉGALES

Personne n’est dupe : tout le monde sait que le gouvernement du Québec a changé les règles pour que le géant suédois Northvolt n’ait pas à se présenter devant le BAPE, afin de démontrer que sa méga-usine de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville ne polluera pas trop.

On nous répondra que c’est une question de «raison d’État». On ne transforme pas le Québec en joueur majeur de l’industrie de la batterie électrique sans casser quelques œufs...

Cela dit, la question se pose : pourquoi avoir des règles si on permet à certaines entreprises chouchous de les contourner?