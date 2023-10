3 randonnées automnales dans les Adirondacks

La saison automnale bat présentement son plein dans certaines régions de la côte est états-unienne. Pour une courte escapade de dernière minute, il est possible de fouler certains sentiers qui ne relèvent pas nécessairement des High Peaks ou des montagnes Dix, ces derniers étant en général fortement pris d’assaut à cette période. Voici trois randonnées de différents niveaux de difficulté, pour les néophytes ou les plus friands grimpeurs, question de faire le plein d’air frais, de panoramas magnifiques et de couleurs, mais parfois beaucoup moins de monde.

Cobble Lookout

Cette courte randonnée, idéale pour les familles et les animaux de compagnie, est aisée et traverse la forêt sauvage de Wilmington. Elle mène à un vaste belvédère avec une vue à 180 degrés sur les monts Whiteface, Esther et Jay, Wilmington Notch ainsi que la vallée de Champlain. Peu de dénivelés, à peine 43 mètres, et franchement bien peu d’effort pour un panorama magnifique ! Facile, comptez 4,2 km, aller-retour.

Silver Lake Mountain

Photo fournie par I LOVE NY

Une autre courte randonnée qui propose cette fois un parcours plus modéré. La montée est assez raide, près de 300 m en 1,4 km, mais elle demeure accessible aux familles. Le sentier menant au sommet offre plusieurs points de vue et vous foulerez quelques sections rocheuses. Les vues depuis le sommet sont fantastiques, donnant sur Silver Lake et Taylor Pond ainsi que sur la montagne Whiteface qui se dessine au loin. Modérée, comptez seulement trois kilomètres aller-retour.

La Whiteface Mountain

Photo fournie par Whiteface Region

Envie d’un défi ? La 5e plus haute montagne des Adirondacks propose une ascension par moment assez exigeante et représente un excellent challenge question d’atteindre ses 1451 mètres. Avec ses 1103 mètres de dénivelé, la Whiteface Mountain fait d’ailleurs partie des 46 High Peaks. Au sommet, on peut jouir d’une vue exceptionnelle à 360 degrés sur les monts et lacs qui l’entourent et, par temps clair, apercevoir les montagnes vertes du Vermont et même certains gratte-ciel de Montréal ! Difficile, prévoir environ 8 à 9 heures pour compléter le parcours de 16,8 km.

Infos pratiques

Où se loger

Plutôt que faire l’aller-retour, on peut aussi s’offrir une fin de semaine complète avec quelques randos dans les environs. Non loin de la région de Dix Mountain Wilderness, le The Lodge at Schroon Lake vient tout juste de rouvrir après des rénovations d’envergure et un investissement de plusieurs millions de dollars. Le complexe dispose de 116 chambres, dont 32 adaptées aux animaux de compagnie, des chalets et des sites de glamping haut de gamme. Nombreuses activités aux abords du lac Schroon.

Où se restaurer

The Brown Swan, le nouveau restaurant « de la ferme à la table », sert des ingrédients locaux et un menu inspiré des Adirondacks.

Le fameux « peak »

On peut suivre l’évolution des couleurs en ligne sur le site de Visit Adirondacks. Pour la région de Whiteface, les couleurs devraient atteindre leur apothéose ce week-end et la semaine prochaine.