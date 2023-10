«Chanteurs masqués»: qui donc se cachait dans le Huard?

L’enquêteur Stéphane Rousseau a été le seul à deviner qui se cachait sous le costume du Huard à l’occasion de la première soirée des duels, dimanche soir, à «Chanteurs masqués». Et vous, l’aviez-vous deviné?

C’était la chanteuse acadienne Édith Butler, l’interprète de la pièce à succès «Paquetville», qui était dans le magnifique oiseau aux plumes d’or.

Après Sœur Angèle, 85 ans, qui a été démasquée de son costume de Pop-corn plus tôt cette saison, Édith Butler, 81 ans, nous a prouvé qu’on peut demeurer actif et s’amuser même quand l’on cumule plus de 60 ans de carrière.

Le Huard de Mme Butler faisait face dans son duel à Lady Lévrier, qui a revisité deux classiques de Diane Dufresne, «Oxygène» et« Tiens-toé ben, j’arrive». Le Huard a pour sa part repris «Price Tag» de Jessie J. Comme le Huard n’a pas remporté son duel, il a été soumis au vote du public et son envolée s’est malheureusement terminée au terme de l’épisode animé par Guillaume Lemay-Thivierge.

Mutante Rita, la Poupée, l’Agent 00-Pingouin et l’Amoureuse (qui a été rejointe pour former le duo les Amoureux!) étaient également de la partie.

Les duels se poursuivront dimanche prochain avec six autres masqués.

Produite par Productions Déferlantes, l’émission «Chanteurs masqués» est diffusée chaque dimanche, à 18 h 30, juste avant «Révolution».