En dépit de sa convalescence, Caroline Néron a célébré de manière exceptionnelle l'anniversaire de sa fille

Rappelons que vendredi dernier, Caroline Néron a révélé avoir subi une opération aux cordes vocales, ce qui la contraint actuellement au silence complet. Or, cela ne l’a pas empêchée de souligner l’anniversaire de sa fille de manière spectaculaire.

En effet, le 9 octobre marque le 14e anniversaire de sa fille Emanuelle, et ce week-end, l'adolescente a célébré de façon grandiose!

Entourée de ses amis et de membres de sa famille, l'adolescente a marqué cette 14e année de manière mémorable. Sur un carrousel de photos publié sur le compte Instagram de celle qui ne manquera pas de faire sensation dans les prochains épisodes de STAT, on peut voir qu'Emanuelle a pu profiter d'un jeu d'évasion, d'une soirée pyjama et d'un souper mémorable au restaurant.

Bien que la femme d'affaires ait minutieusement organisé cette superbe fête depuis plus d'un mois, elle a dû profiter de ces activités dans un silence total, étant dans l'incapacité de parler suite à son opération aux cordes vocales.

Au moment où ces lignes sont écrites, Caroline Néron doit maintenir le silence pour les cinq prochains jours.

« Ma convalescence commençait avec le week-end de fête à Ema! 🤪 (14 ans lundi) le timing n’est pas toujours idéal, mais quand t’as pas le choix🤷...tout était déjà organisé depuis 1 mois... just go with the flow!! 👊🏻 Finalement, à part avoir de la misère à me faire comprendre...mes mimes ne sont pas à points...les 2 premiers jours ont passé plus rapidement 😅... Encore 5 jours sans parler! 🤐 Bon dimanche!✌️»

