Jean-Marc Généreux: totalement absorbé par la télé

Dans le menu télé du petit Jean-Marc Généreux, il y en avait pour tous les goûts : des dessins animés, un célèbre clown et même de la lutte ! Du temps rivé à l’écran, le principal intéressé en a passé beaucoup. Devant ses yeux ont aussi défilé de très habiles danseurs, vedettes de cinéma, qui lui ont donné l’envie de se déhancher. On connaît la suite...

Jean-Marc, quelles sont les émissions jeunesse qui vous ont marqué ?

Photo tirée de IMDB

La Souris verte, Les Oraliens et tous les dessins animés américains d’Hanna-Barbera. Mais mon gros « fun », c’était de regarder la lutte du dimanche matin. C’était tellement invraisemblable de voir ces colosses lutter les uns contre les autres ! Le Géant Beaupré, Eddy Creatchman, Abdullah the Butcher, Édouard Carpentier ! Ils étaient mes héros ; c’était un vrai show.

Photo d'archives Ottawa Sun

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

J’habitais très près de l’école alors, le midi à la maison, c’était les dessins animés, et au retour de l’école, c’était Patof, le roi des clowns. Mais mes plus beaux souvenirs sont probablement quand Vidéotron a commencé la télé communautaire. Les gens pouvaient louer les machines pour enregistrer. Mon professeur de danse a commencé à faire diffuser nos compétitions de danse à la télé, au poste 33 du câble.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Oui, j’étais un gros consommateur ! Même que lorsque je regardais la télé, j’imaginais qu’on ne parlait qu’à moi. Mes parents disaient que j’étais totalement absorbé. Le feu aurait pu prendre dans la maison que je ne l’aurais pas su !

Diriez-vous qu’il y a un personnage télé qui vous a influencé ?

Pas vraiment, car enfant, j’étais passionné de cinéma. Je voulais imiter des acteurs comme Jerry Lewis, Elvis, Louis de Funès, Gene Kelly, Fred Astaire, et j’en passe !

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

Celles de La Souris verte, Nic Pic en ballon ou encore La Ribouldingue.

Photo tirée de IMDB

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Le Capitaine Bonhomme [joué par Michel Noël, NDLR] avec ses histoires toujours aussi invraisemblables.

Quels univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Ceux de la danse et toutes ses vertus, de l’environnement, de l’écologie et de notre planète. Il y a aussi toutes les différentes cultures et les pays qu’il m’a été donné de visiter durant ma carrière.

En terminant, que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je pense qu’il y a beaucoup de bon, mais il n’y a pas assez de danse !

Jean-Marc Généreux est l’un des trois maîtres à Révolution, qui en est à sa cinquième saison. On peut donc le voir et l’entendre tous les dimanches à 19 h 30 sur le plateau de la compétition de danse diffusée par TVA. Lydia Bouchard et Mel Charlot se trouvent à ses côtés. On peut également apprécier son talent grâce au téléfilm Dancing Detective : A Deadly Tango produit par la chaîne Hallmark, car c’est lui qui signe les chorégraphies.